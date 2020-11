Für Herr der Ringe-Fans: Netflix bringt gewaltige Fantasy-Serie mit Intrigen & Schlachten

Fantasy-Fans aufgepasst: Wer Game of Thrones vermisst und auf Amazons Herr der Ringe-Serie wartet, sollte sich die Netflix-Serie Baahubali: Before the Beginning vormerken.

Wer kennt Baahubali? Seit 2015 kann ich diese Frage mit einem großen JA beantworten. Ein epischer Blockbuster um Verrat, Krieg und Liebe hat den südindischen Helden in unsere Region und mein Wohnzimmer gebracht. Netflix wird die Geschichte, die sich nicht hinter Fantasy-Epen wie Game of Thrones oder Herr der Ringe verstecken muss, in eine Serie verwandelt: Baahubali: Before the Beginning schließt hoffentlich an den Erfolg der Filme an.

Was Baahubali mit Herr der Ringe gemeinsam hat

Das Baahubali-Franchise besteht aus den zwei großen Blockbustern Bahubali: The Beginning (2015) und Bahubali 2: The Conclusion (2017), die sehr erfolgreich an den internationalen Kinokassen waren. Baahubali ist für die südindische Region das, was Herr der Ringe für Neuseeland war.

Netflix verspricht, auf dem Erzählstil des Franchise aufzubauen - einschließlich des hohen Produktionswertes, der spektakulären Grafik und der epischen Erzählweise. Zu sehen gab es überwältigende Special Effects, großartige Landschaftsbilder und beeindruckende Schlachten - eben wie im Mittelerde-Epos.

In Bahubali: The Beginning wird erzählt, wie Baahubali - ausgestattet mit enormen Kräften - seinen Weg ins Wasserfall-Tal fand. Er überwindet die steilen Berge und entdeckt seine Vergangenheiten. Eine klassische Heldengeschichte beginnt.



Schaut auf den Trailer von Bahubali: The Beginning!

Baahubali The Beginning - Trailer 2 (Deutsch) HD

In Bahubali 2: The Conclusion wird die Geschichte der Eltern von Baahubali erzählt. Ihr Ende findet sie in Tod und Unrecht. Dagegen lehnt sich Baahubali auf und attackiert den aktuellen Herrscher von Mahshmati.

Schaut auf den Trailer zu Bahubali 2: The Conclusion!

Baahubali 2: The Conclusion - Trailer (Hindi) HD

Die Handlung von Baahubali: Before the Beginning

Die geplante Netflix-Serie folgt Sivagami. Sie ist die Königin von Mahshmati, die - wenn ihr euch erinnert - mit dem Baby Bahubali flieht, um es zu retten. In der Serie wird auf ihre Jugend geschaut. Sie ist ein trotziges Mädchen, welches erst nach und nach zur Königin reift.

Ein Vorgeschmack auf die Netflix-Serie: Schaut selbst!

Baahubali Before the Beginning - S01 Teaser Trailer (English)

Die titelgebende Heldin setzt alles daran, die Geheimnisse um den Tod ihres Vaters zu ergründen. Sie hasst die königliche Familie von Mahishmati, denn diese scheint in den Tod verwickelt zu sein. Das passiert etwa zu der Zeit, als das Königreich Mahishmati vom Stadtstaat zu einem einflussreichen Imperium aufsteigt.

Es geht um Macht, Politik und Intrigen gewürzt mit Fantasy- und Action-Elementen: Das kennen wir aus ähnlich gelagerten westlichen Franchises wie Game of Thrones oder Herr der Ringe.



Netflix hat das Potential von Baahubali erkannt - Ein großes Franchise

Netflix hat sich mit Baahubali: Before the Beginning ein starkes Zugpferd an Bord geholt. Das Thema Baahubali hat mit der zweiteiligen Verfilmung global eine völlig neue Sicht auf die südindische Telugu-Filmindustrie geworfen und gezeigt, dass epische Werke a la Herr der Ringe aus anderen Teilen der Welt ebenfalls erfolgreich sein können.

Die geplante Netflix-Serie beruht auf dem Roman The Rise of Sivagami, der von Anand Neelakantan 2017 veröffentlicht wurde. Geplant ist eine Trilogie, wobei der zweite Teil Chaturanga in diesem Jahr erschienen ist.

Die zwei Blockbuster und die Buch-Trilogie sind noch nicht genug: Es gibt auch die Animationsserie Baahubali: The Lost Legends (2017), die Graphic Novel Bāhubali: Battle of the Bold sowie ein Videospiel. Ein Manga für den japanischen Markt ist in Arbeit und nun kommt die Netflix-Serie.



Wann Baahubali: Before the Beginning bei Netflix starten wird, ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass die 1. Staffel der Serie 10 Episoden haben wird. Eine 2. Staffel ist bereits angekündigt.

Habt ihr die zwei Baahubali-Filme gesehen? Was haltet ihr von dem Netflix-Projekt?