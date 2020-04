Für Sons of Anarchy-Fans: Mayans MC feiert bald Premiere auf Deutsch

Schon bald kommen auch Zuschauer von synchronisierten Fassungen in den Genuss von Mayans MC. Die deutschen Folgen des Sons of Anarchy-Spin-offs zeigt Sky ab Mai.

Seit dem Ende von Sons of Anarchy bekommen Fans der Serie rund um Jax Teller und die SAMCRO-Gang zumindest in Form einer Spin-off-Serie seit 2018 Nachschlag. In Mayans MC steht der Mayans Motorcycle Club im Mittelpunkt, doch auch hier dreht sich alles um ähnliche Themen wie Drogenhandel und Bandenkriege.

Hierzulande waren die ersten 2 Staffeln von Mayans MC bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Jetzt steht jedoch die deutschsprachige Premiere des Spin-offs fest.

Sky bringt die 1. Staffel Mayans MC ab Mai auf Deutsch

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung von Sky hervorgeht, zeigt der Sender die 1. Staffel von Mayans MC ab dem 8. Mai 2020. Immer freitags um 20:15 Uhr wird es eine der insgesamt 10 Episoden auf Deutsch auf Sky Atlantic HD zu sehen geben. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Im Herbst 2020 will Sky dann auch die 2. Staffel des Sons of Anarchy-Spin-offs senden.

© FX Network JD Pardo in Mayans MC

Mayans MC handelt von dem frisch aus dem Gefängnis entlassenen Ezekiel "EZ" Reyes (JD Pardo), der beim Mayans Motorcycle Club als neues Mitglied einsteigen will. Da er aus einer stolzen, wohlhabenden Latino-Familie stammt, muss er sich bei dem berüchtigten Clan ein ganz neues Leben auf der falschen Seite des Gesetzes aufbauen.

In den USA wurden bereits 2 Staffeln von Mayans MC ausgestrahlt, hinter denen Elgin James sowie Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter als Showrunner stehen. Auch wenn Sutter vor Monaten vom Sender entlassen wurde, ist eine 3. Staffel der Serie ohne ihn schon beschlossene Sache. Sons of Anarchy-Fans bekommen bei Mayans MC zudem regelmäßig Cameo-Auftritte von bekannten Gesichtern aus der Mutterserie zu sehen.

Am 8. Mai 2020 startet die 1. Staffel von Mayans MC als deutschsprachige Premiere auf Sky.

Freut ihr euch auf die deutschsprachige Erstausstrahlung von Mayans MC?