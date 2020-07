Nach Sons of Anarchy: Deutscher Start von Mayans MC Staffel 2 steht fest

Im Mai brachte Sky das Sons of Anarchy-Spin-off Mayans MC erstmals nach Deutschland. Jetzt ist bekannt, wann Staffel 2 auf Deutsch synchronisiert folgt.

Nachdem Sons of Anarchy 2014 mit Staffel 7 zu Ende gegangen ist, bekommen Fans der Serie mit Mayans MC seit 2018 zumindest eine Art Nachschlag. Während die ersten 2 Staffeln des Spin-offs in Deutschland bis Anfang 2020 nur auf Englisch verfügbar waren, veröffentlichte Sky Mayans MC Staffel 1 im Mai dann endlich auf Deutsch.

Sons of Anarchy-T-Shirt bei Amazon kaufen Zum Deal Für Fans

Wer die Folgen schon geschaut hat und auf synchronisierten Mayans MC-Nachschub wartet, muss sich nicht mehr lange gedulden. In einer Pressemitteilung hat Sky jetzt verkündet, wann die 2. Staffel des Sons of Anarchy-Spin-offs auf Deutsch startet.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur 2. Staffel Mayans MC anschauen

Mayans MC - S02 Trailer (English) HD

Ende August startet Mayans MC Staffel 2 auf Deutsch

Ab dem 28. August 2020 strahlt Sky die 2. Staffel von Mayans MC auf Deutsch aus. Dabei werden immer freitags um 20:15 Uhr Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

In den neuen Folgen spielt JD Pardo erneut die Hauptrolle als Ezekiel "EZ" Reyes, der in Staffel 1 frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde und sich als neues Mitglied beim Mayans Motorcycle Club erst behaupten musste. Staffel 2 springt 6 Monate in die Zukunft, nachdem sich EZ und sein Bruder Angel (Clayton Cardenas) wegen EZs Deal mit der DEA zerstritten haben.

Bald müssen die beiden Brüder jedoch wieder zusammenhalten und das Kriegsbeil begraben. Zum einen müssen sie in den Reihen der Mayans einen Maulwurf enttarnen und zum anderen taucht eine weitere Biker-Gang in ihrem Revier auf, die Geld mit Menschenhandel verdienen will.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf die 2. Staffel Mayans MC auf Deutsch?