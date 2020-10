Für Walking Dead-Müde: Das sind die 10 besten Zombiefilme

Zum Kinostart von Peninsula haben wir für euch eine Liste der 10 besten Zombiefilme zusammengestellt, sortiert nach euren Bewertungen.

In dieser Woche gab es wieder haufenweise Zombies in der AMC-Serie The Walking Dead zu sehen. Aber so mancher Fan von Untoten ist müde geworden, denn immerhin gibt es die Zombies in Serienform bereits seit 9 Staffeln.

Wer also mal andere Zombies sehen will, der sollte diese Woche ins Kino gehen. Mit Peninsula kommt der Nachfolger des erfolgreichen südkoreanischen Zombiefilms Train to Busan in die deutschen Kinos. Dieser avancierte 2016 zum internationalen Kinoerfolg.

Zombies sind auch trotz der The Walking Dead-Müdigkeit angesagt. Das zeigen nicht nur die vielen geplanten Spin-off der Reihe, sondern eure hohe Anzahl an Bewertungen bei diesem Genre. Für die Liste der 10 besten Zombiefilme kamen zum Beispiel knapp 140.000 Bewertungen zusammen.