Netflix-Blockbuster des Jahres: Trailer entfesselt Dwayne Johnson, Gal Gadot und (!) Ryan Reynolds in Action-Spaß

Im November kommt mit Red Notice der größte Netflix-Blockbuster 2021 mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Der erste Trailer verspricht ein unterhaltsames Action-Feuerwerk.

Mit Red Notice dürfen sich Netflix-Abonnent:innen im November auf den teuersten Film des Streamingdienstes aller Zeiten freuen. Mit der geballten Star-Power von Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds in den Hauptrollen kommt hier einer der größten Blockbuster des Jahres auf uns zu, der nicht im Kino laufen wird.

Jetzt ist ein erster Trailer zu Red Notice erschienen, der ein Action-Feuerwerk verspricht, das durch die typischen Comedy-Einlagen von Johnson und Reynolds natürlich auch viel Spaß machen wird. Aber seht selbst!

In Netflix' Red Notice wird Gal Gadot von Dwayne Johnson und Ryan Reynolds gejagt

In dem Film von Regisseur Rawson Marshall Tuber macht Dwayne Johnson als FBI-Profiler Jagd auf die berüchtigtste Kunstdiebin der Welt (Gal Gadot). Dafür holt er sich Hilfe von dem größten Trickbetrüger der Welt (Ryan Reynolds), mit dem er ein unfreiwilliges Team bildet.



Wie der erste Trailer schon zeigt, gibt sich Gal Gadots Kunstdiebin auf keinen Fall so einfach gegen die beiden geschlagen. In einer Szene werden Dwayne Johnson und Ryan Reynolds von dem Wonder Woman-Star sogar ganz schön vermöbelt.

Die restlichen Szenen im Red Notice-Trailer zeigen, dass sich Fans auf die gewohnten Qualitäten ihrer Stars freuen dürfen. An witzigen Sprüchen, Kämpfen und vor allem gewaltigen Explosionen wird in dem Netflix-Film anscheinend nicht gespart!

Red Notice steht dann für alle Netflix-Abonnent:innen ab dem 12. November zum Streamen bereit.

