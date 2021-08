Netflix setzt auf Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot und Matthias Schweighöfer: Die 10 Filmhighlights im Herbst

Auch wenn in vier Monaten schon wieder Weihnachten ist, hat Netflix für euch dieses Jahr noch viele Film-Highlights im Gepäck. Wir haben euch die 10 aufregendsten Titel zusammengestellt.

Da die Kinostarts im Herbst und Winter immer noch durch die Pandemie in Gefahr sind, hilft Netflix mit sicherem Streaming für Zuhause aus. Obwohl das Jahr nur noch vier Monate hat, verwöhnt euch der Streamingdienst mit vielen spannenden Filmtiteln, die diese Woche in einer eindrucksvollen Auflistung vorgestellt wurden.

Wir sind das Herbst-Filmprogramm von Netflix für euch durchgegangen und stellen euch die 10 aufregendsten Highlights vor, auf die ihr euch 2021 noch freuen dürft.

Netflix-Herbsthighlight Kate

Neonlichter und furiose Kampfszenen: Nein, bei Kate handelt es sich um keinen heimlichen John Wick-Film. Der erste Trailer verspricht dennoch einen ordentlichen Actionkracher aus dem Hause Netflix. Mary Elizabeth Winstead darf nach ihrem leider etwas kurz ausgefallenen Birds of Prey-Auftritt als Auftragskillerin so richtig austeilen.

KATE - Trailer 1 (English) HD

Als Kate herausfindet, dass sie vergiftet wurde, begibt sie sich auf einen Rachefeldzug durch das nächtliche Tokio. Nur noch 24 Stunden hat sie, bevor sich das Gift komplett in ihrem Körper ausbreitet. Um die dafür verantwortlichen Menschen zur Strecke zu bringen, verbündet sie sich mit der Tochter eines ihrer früheren Opfer. (mh)

Wann kommt Kate zu Netflix? 10. September 2021

Netflix-Herbsthighlight: Schumacher

Sieben Mal gewann Michael Schumacher die Formel-1-Weltmeisterschaft. Wie der Rennfahrer den Sport durch seine unbändige Arbeitswut revolutionierte und was für ein Mensch er im Privatleben war, zeigt die neue Doku Schumacher.



Schumacher - Trailer (Deutsch) HD

Dafür arbeiteten die Macher eng mit der Familie der Sportlegende zusammen, was auch die zahlreichen Home Videos im Trailer zeigen. Wir erwarten eine intime Erinnerung an die brillanten wie kontroversen Momente im Leben eines großen Sportlers. Tränen und Adrenalin-schwangere Rennszenen sind vorprogrammiert. (jj)



Wann kommt Schumacher zu Netflix: 15. September 2021

Netflix-Herbsthighlight The Guilty

Ein Polizist nimmt in der Notrufzentrale der Anruf einer Frau entgegen, die sich aus einer Entführung zu retten versucht – während ihr Entführer neben ihr im Auto sitzt. The Guilty ist ein Remake des gleichnamigen dänischen Kammerstück-Thrillers. Die Namen hinter dem Projekt versprechen aber alles andere als eine billige Kopie.

© Netflix Jake Gyllenhaal in The Guilty

Während nämlich Größen wie Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke oder Riley Keough vor der Kamera stehen werden, sind Action-Guru Antoine Fuqua (Training Day) und Thriller-Experte Nic Pizzolatto (True Detective) für Regie und Drehbuch verantwortlich. (jfw)

Wann kommt The Guilty zu Netflix: 1. Oktober 2021



Netflix-Herbsthighlight Army of Thieves

Matthias Schweighöfer dreht das Prequel zum Zack Snyder-Blockbuster Army of the Dead, das nur wenige Monate nach dem Hauptfilm erscheint, am 29. Oktober. Army of Thieves heißt der Film, der sich um Schweighöfers Safeknacker Ludwig Dieter dreht, ein Fanliebling des ersten Films. Thieves spielt während der Zombie-Apokalypse, ist aber kein Zombie-Film, heißt es.

Army of Thieves - Teaser Trailer (Deutsch) HD

"Für mich ist es eher ein romantischer, komödiantischer Heist-Film", sagt Produzentin Deborah Snyder. Schweighöfers Ludwig wird von einer mysteriösen Frau zu einer Mitgliedschaft in einer Gruppe gesuchter Krimineller überredet. Die Bande will der Reihe nach die am schwersten zu knackenden Safes in Europa aufbrechen. (Hb)

Wann kommt Army of Thieves zu Netflix: 29. Oktober 2021

Netflix-Herbsthighlight The Harder They Fall

Bei The Harder They Fall handelt es sich mit einem dreckigen Western, in dessen Mittelpunkt sich der Outlaw Nat Love befindet. Als er herausfindet, dass der Mörder seiner Eltern nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entkommen ist, setzt er alles daran, um ihn zu fassen. Love ist nicht allein: Er trommelt sich eine eigene Gang zusammen.

The Harder They Fall - Teaser Trailer (Deutsch) HD

The Harder They Fall, das Regiedebüt des Singer-Songwriters Jeymes Samuel aka The Bullitts, überzeugt nicht nur mit seinem fetzigen Trailer. Auch der Cast ist richtig stark: Regina King, Idris Elba, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield und Delroy Lindo treffen auf Jonathan Majors, der sich zuletzt als Bösewicht Kang im Marvel-Universum austobte. (mh)

Wann kommt The Harder They Fall zu Netflix? 3. November 2021

Netflix-Herbsthighlight Red Notice

Red Notice ist der bisher teuerste Netflix-Film, was bestimmt auch an der geballten Star-Power der Actionkomödie liegen dürfte. Mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds dürfte hier der spektakulärste Netflix-Blockbuster 2021 auf uns warten, bei dem die Handlung gar nicht so wichtig ist.

© Netflix Dwayne Johnson in Red Notice

Irgendwas mit einem FBI-Profiler, der mit dem größten Trickbetrüger Jagd auf die berüchtigste Kunstdiebin der Welt macht. Bei "teuerster Netflix-Blockbuster aller Zeiten" und den Namen der Stars sind wir eh schon an Bord. (pr)

Wann kommt Red Notice zu Netflix: 12. November 2021

Netflix-Herbsthighlight Tick Tick Boom

Mit dem Musical-Drama Tick, Tick…Boom! gibt Supertalent Lin-Manuel Miranda (Hamilton, In the Heights) sein Regiedebüt, das ab 19. November bei Netflix streamt. Er adaptiert das gleichnamige und semiautobiografische Musical über den New Yorker Komponisten Jonathan Larson, der hier von Andrew Garfield verkörpert wird.

Tick, Tick…Boom! - Teaser (English) HD

Jonathan wird 30 und gerät in eine Midlife Crisis. Er hadert mit seiner Passion und dem Druck, etwas Großes erschaffen zu wollen. Wir blicken in die Seele eines Künstlers, der bereit ist, Stabilität und Beziehungen zu opfern, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Larson selbst starb nur wenige Jahre später im Alter von 35 Jahren – kurz vor der Premiere seines Meisterwerks Rent. (mw)

Wann kommt Tick Tick Boom zu Netflix: 19. November 2021

Netflix-Herbsthighlight: The Power of the Dog

Regisseurin Jane Campion sorgte bereits mit der Serie Top of the Lake für ein frühes Netflix-Glanzlicht. Nun ist sie zurück mit einer Art Western-Psychodrama im Montana der 1920er Jahre: The Power of the Dog.

The Power Of Dog - Teaser Trailer (English) HD

Benedict Cumberbatch spielt den sadistischen Rancher Phil, dessen wohl geordnetes Machtgefüge durcheinander gerät, als sein Bruder George (Jesse Plemons) mit der Witwe Rose (Kirsten Dunst) und deren Sohn (Kodi Smit-McPhee) bei ihm einzieht. Die Adaption eines Romans von Thomas Savage verspricht ein Pulverfass an Emotionen, für dessen Öffnung Campion bestens geeignet scheint. (jj)

Wann kommt The Power of the Dog zu Netflix: 1. Dezember 2021

Netflix-Herbsthighlight Die Hand Gottes

Mit Werken wie La Grande Bellezza - Die große Schönheit hat sich Paolo Sorrentino zu einem der bildstärksten Regisseure der Gegenwart entwickelt. In seinem neuen Netflix-Film Die Hand Gottes blickt er auf seine eigene Jugend zurück und erzählt eine autobiographisch gefärbte Geschichte über die geteilte Liebe zwischen dem Kino und Diego Maradona. Natürlich wieder in unglaublichen Bildern. (pr)

Die Hand Gottes - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Wann kommt Die Hand Gottes zu Netflix: 15. Dezember 2021

Netflix-Herbsthighlight Don't Look Up

Adam McKay zählt mit Werken wie Anchorman oder Vice zu den besten Comedy- und Satire-Regisseuren auf dem Planeten. Genau um den geht es in seiner neuesten Komödie Don’t Look Up: Dort versuchen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die Menschheit vor dem Einschlag eines Kometen zu warnen.

© Netflix Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in Don't Look Up

Wenn alles nach Plan verläuft, dürfte uns ein 1-A-Angriff auf die Lachmuskeln ebenso bevorstehen wie ein bissiger Sozialkommentar. (jfw)

Wann kommt Don't Look Up zu Netflix: 24. Dezember 2021

Auf welche Netflix-Filme freut ihr euch dieses Jahr noch am meisten?