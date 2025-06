Game of Thrones-Autor George R.R. Martin schießt gegen Hollywood – und unzählige Kolleg:innen

Game of Thrones-Autor George R.R. Martin teilt erneut aus: Auf einem Panel äußerte er starke Kritik an Hollywood-Adaptionen und schießt gegen andere Autor:innen.

Nachdem der Game of Thrones- Schöpfer letzte Woche gegen seine eigenen Fans ausgeteilt hat, findet Autor George R.R. Martin nun klare Worte für seine Kolleg:innen in Hollywood. In einem Interview bespricht er, wie Adaptionen in Hollywood vonstatten gehen und kritisiert, dass Skript-Autor:innen das Originalmaterial an sich reißen würden.

“Sie machen es nicht besser – Im Gegenteil”: Der Game of Thrones-Autor hält wenig von Hollywood-Autor:innen

In einem Interview mit dem Autor Joe Abercrombie im Kimo Theatre in Albuquerque, das im Mai auf YouTube veröffentlicht wurde, kritisierte George R.R. Martin das Vorgehen von Hollywood-Adaptionen:

Du adaptierst dein Buch oder deine Geschichte und sie beauftragen jemanden damit und ... sie ermächtigen diesen Autor: 'Okay, nimm den Großen Gatsby, aber mach ihn dir zu eigen.' Und ich will nicht, dass sich jemand den Großen Gatsby zu eigen macht.

Er beschreibt die Probleme beim kollaborativen Arbeiten an derselben Vorlage und schießt gegen die Fähigkeiten seiner Kolleg:innen.

In den meisten Fällen, in denen ein Hollywood-Drehbuchautor sich etwas zu eigen macht, verbessert er es nicht. Ich denke, in den meisten Fällen ist das Gegenteil der Fall.

So steht es um das Game of Thrones-Franchise

Die TV-Adaptionen House of the Dragon und das angekündigte Spin-Off A Knight of the Seven Kingdoms sorgen weiter für Nachschub für treue Game of Thrones-Fans. Nach dem Serienfinale, das die meisten Game of Thrones-Fans als enttäuschend wahrgenommen haben, steht die Buchreihe allerdings ohne abschließendes Ende still.

Teil 6 der Vorlage, der unter dem Titel The Winds of Winter angekündigt wurde, lässt nach wie vor auf sich warten. Teil 5 liegt mittlerweile elf Jahre zurück: Es bleibt also abzuwarten, ob Fans der Bücher noch auf ein befriedigendes Ende hoffen dürfen.