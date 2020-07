Game of Thrones-Ende: Star ist enttäuscht über wütende Fans

Viele Game of Thrones-Stars haben sich schon zum Ende der 8. Staffel geäußert, nun stößt auch Gemma Whelan dazu. Sie kann die harte Kritik nicht verstehen.

Über ein Jahr nach dem Ende ist Game of Thrones immer noch ein großes Thema. Die 8. Staffel zog viel Fan-Kritik auf sich und zahlreiche Stars aus dem Fantasy-Hit haben die Macher bereits in Schutz genommen. Neulich zum Beispiel bezeichnete Melisandre-Darstellerin Carice van Houten die heftigen Reaktionen als "Extremismus".

Nun hat auch Gemma Whelan, die in der Serie Asha Graufreud spielt, ihre Meinung zum Finale kund getan. Der Guardian legte ihr einen ganzen Fragebogen vor und dabei brachte sie das Thema zur Sprache.

Gemma Whelan liebt das Game of Thrones-Finale

Ein Punkt aus dem Katalog fragt Gemma Whelan generell nach der "größten Enttäuschung" in ihrem Leben, worauf sie antwortet:

Die Fan-Reaktionen auf das Game of Thrones-Ende, denn ich denke, es war brillant.

Viele Zuschauer sind noch immer sauer und pünktlich zum einjährigen Jubiläum der finalen Folge im Mai ließen Twitter-User ihrem Frust noch einmal freien Lauf. Im Fokus stand dabei insbesondere die Entwicklung von Daenerys, die nach mehreren Rückschlägen und Verlusten schließlich ganz Königsmund in Schutt und Asche legt.

Erst im vergangenen April verteidigte Gemma Whelan gegenüber Digital Spy übrigens auch eine andere Serie, an der sie selbst vor der Kamera mitwirkt: Nachdem Phoebe Waller-Bridge den Posten als Chefautorin bei Killing Eve abgegeben hatte, brach die 2. Staffel in den Augen einiger Fans ziemlich ein. Die Darstellerin hingegen findet nicht, dass das Drama an Qualität eingebüßt hat.

