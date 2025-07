Game of Thrones hat eine Familie aus den Büchern einfach totgeschwiegen – der Grund ist verständlich

Game of Thrones machte uns u. a. mit den Starks, den Lannisters, den Targaryens und den Baratheons bekannt. Doch die Serie ignorierte eine Familie aus der Buchvorlage komplett – aus gutem Grund.

Am acht Staffeln andauernden Kampf um den Eisernen Thron aus Game of Thrones waren bekanntlich gleich mehrere Häuser direkt oder indirekt beteiligt. Das mittelalterliche Familienduell brachte uns Westeros-Sippen wie die Starks, Lannisters, Tullys oder Targaryens näher – und wir lernten sie lieben oder hassen.

Tatsächlich ließen aber die Serienmacher David Benioff und D.B. Weiss bei ihrer Adaption von George R.R. Martins Fantasy-Romanreihe eines der darin auftauchenden Häuser völlig außen vor. Der Grund dafür ist allerdings mehr als nachvollziehbar.

Von Game of Thrones ignoriert: Haus Grandison gibt es nur in den Büchern

In Martins literarischer Vorlage wird nämlich mehrfach, wenn auch nur am Rande, das Haus Grandison erwähnt. Das traditionelle Markenzeichen dieser in den Sturmlanden ansässigen Adelsfamilie ist es – Achtung – schläfrig zu sein!

Ihr habt richtig gelesen, denn in Martins Fantasy-Saga erfüllen die Grandisons keine wirklich wichtige Funktion, sondern fungieren vielmehr als eine Art Running Gag des Autors. So bringt er das Haus bei nahezu jeder Erwähnung mit Müdigkeit oder Schlaf in Verbindung. Erstmals ist von der eigenwilligen Sippe im dritten Band A Storm of Swords die Rede.

Hier ein paar interessante Fakten zu Haus Grandison, die aufzeigen, dass es Martin nicht ganz so ernst mit der Familie meinte:

Ihr Motto lautet: Weck mich nicht.

Ihr Wappen zeigt einen schwarzen schlafenden Löwen auf gelbem Grund.

auf gelbem Grund. Der Ritter Ser Harlan Grandison verstarb im Schlaf.

Das Oberhaupt Lord Hugo Grandison fällt hauptsächlich durch regelmäßige Nickerchen auf.

Wenig überraschend wurde das Haus in der Schlacht bei Sommerhall von Robert Baratheon im Zuge von dessen Rebellion innerhalb eines Tages geschlagen, woraufhin sich die Grandisons mit den Baratheons verbündeten.

Und noch weniger dürfte erstaunen, dass Benioff und Weiss das narkoleptisch veranlagte Haus in der Serie vollständig ausklammerten. Eine Grandison-Storyline über schlummernde Adelige hätte vermutlich zu sehr vom fesselnden Intrigenspiel der "wichtigen" Game of Thrones-Familien abgelenkt.

