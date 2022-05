Game of Thrones ist zurück: Epischer Trailer zur neuen Fantasy-Serie House of the Dragon

Dieses Jahr kehren wir in die Welt von Game of Thrones zurück. In der Serie House of the Dragon herrschen die Targaryens über Westeros, wie der neue epische Trailer zeigt.

Game of Thrones ist zurück oder zumindest fast: Statt einer 9. Staffel der Fantasy-Serie kommt dieses Jahr der Spin-off House of the Dragon. Darin erleben wir die Targaryens zu ihren Glanzzeiten, als Daenerys' Vorfahren über Westeros herrschten. Wir haben heute den neuen Teaser-Trailer zur Serie für euch.

Schaut euch hier den Trailer für House of the Dragon an:

House of the Dragon Official Teaser Trailer HBO Max

Worum geht's in der neuen Game of Thrones-Serie?

Die neue Game of Thrones-Serie spielt rund 300 Jahre vor dem Original und widmet sich dem Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen. Daenerys (Emilia Clarke) werden wir also nicht sehen, dafür aber ihre nicht minder charismatischen Vorfahren.

Konkret scheint es um den sogenannten Tanz der Drachen zu gehen, in dem zwei Halbgeschwister gegeneinander in den Krieg ziehen, um die Herrschaft über die Sieben Königreiche unter sich auszumachen.

Wann streamt House of the Dragon in Deutschland?

Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut wird House of the Dragon?

Alles über die neuen Figuren, darunter die herrschenden Targaryen, erfahr ihr im Artikel über die Besetzung von House of the Dragon House of the Dragon startet ambei. Damit geht die Fantasy-Serie in direkte Konkurrenz zu Amazons Herr der Ringe , die wenige Wochen später anläuft. Die erste Staffel von HotD wird 10 Episoden umfassen.

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren wir über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei finden wir erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren einige Wünsche für die Zukunft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.