Die beiden größten Fantasy-Serien des Jahres: Herr der Ringe übertrifft Game of Thrones um Längen

Das Spin-off House of the Dragon wird teurer als das Game of Thrones-Finale. Für Amazons Herr der Ringe-Serie sind solche Kosten allerdings Peanuts.

Mit der Game of Thrones-Serie House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kommen dieses Jahre gleich zwei bombastische Fantasy-Highlights für Serien-Fans. Da vermuten manche auch ähnliche Kosten. Doch eine ist deutlich teurer als die andere, wie sich nun herausstellt.

Die Herr der Ringe-Serie ist doppelt so teuer wie das Game of Thrones-Spin-off

Variety veranschlagt für jede Folge der Game of Thrones-Serie House of the Dragon weniger als 20 Millionen US-Dollar. Das liegt deutlich unter den absurden 465 Millionen, die Amazon für Staffel 1 der Herr der Ringe-Serie ausgibt. Zwar sind in dem Betrag auch längerfristige Kosten enthalten, aber 50 Millionen pro Folge wären keine Überraschung.

Schaut euch den englischen Teaser zu House of the Dragon an:

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer (English) HD

Das zeigt, wie stark sich die Kosten für Prestige-Serien erhöht haben. Das Finale der Game of Thrones-Mutterserie galt mit 15 Millionen Dollar pro Episode zuvor als unerreicht. Solch horrende Ausgaben sind keine Seltenheit mehr. Auch Netflix hat für das Stranger Things-Ende unglaublich viel Geld ausgegeben.

Wann kommen die Herr der Ringe-Serie und House of the Dragon nach Deutschland?

Ob diese Ausgaben gerechtfertigt waren und wie die finanzielle Differenz der beiden Fantasy-Highlights sichtbar werden, können Fans demnächst herausfinden. House of the Dragon kommt am 21. August 2022 zu Sky. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll am 2. September 2022 auf Amazon Prime anlaufen.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



