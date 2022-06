Game of Thrones-Macher drehen gewaltiges Sci-Fi-Epos für Netflix: Fieser Fantasy-Schurke ist dabei

Bei Netflix soll die neue Sci-Fi-Serie der Game of Thrones Schöpfer erscheinen. Dafür wurde jetzt ein einzigartiger Fantasy-Bösewicht besetzt.

Die Game of Thrones-Macher D.B. Weiss und David Benioff arbeiten an ihrem nächsten großen Ding. Für Netflix drehen sie gerade die epische Sci-Fi-Serie The Three Body-Problem und holen sich dafür viele alte Bekannte ins Boot. Mit Jonathan Pryce nun auch den Darsteller eines der schlimmsten Fantasy-Schurken.

Fantasy-Fiesling steigt bei Sci-Fi-Projekt der Game of Thrones-Macher mit ein

Das berichtet The Hollywood Reporter. Schauspiel-Veteran Pryce ist neben vielen anderen Rollen für den eiskalten Sektenführer Hoher Spatz aus Game of Thrones bekannt. Er ist neben John Bradley (Samwell Tarly) und Liam Cunningham (Davos Seaworth) damit der dritte Darsteller der Fantasy-Serie, der für The Three-Body-Problem besetzt wird.

Jonathan Pryce als Hoher Spatz

Die Sci-Fi-Serie basiert auf den Romanen von Cixin Liu. Dort wollen Wissenschaftler während der chinesischen Kulturrevolution Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen. 50 Jahre später gelingt das Experiment.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie der Game of Thrones-Schöpfer zu Netflix?

The Three-Body-Problem hat aktuell noch keinen Starttermin. In Anbetracht des gegenwärtigen Entwicklungsstandes rechnet wir nicht vor Ende 2023 mit einer Veröffentlichung.

Podcast: Ist die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon zum Scheitern verurteilt?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der neuen Serie der Game of Thrones-Macher?