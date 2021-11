Game of Thrones-Überraschung: Ed Sheeran verrät, dass Arya in Staffel 7 sterben sollte

Sollte Arya Stark in Game of Thrones vor dem Finale sterben? Cameo-Musikant Ed Sheeran hat das kürzlich ausgeplappert. Doch was ist dran?

Arya Stark kommt einer der heroischsten Momente in der 8. Staffel von Game of Thrones zu. Sie tötet den Nachtkönig. An dieser Stelle ist ihre Geschichte aber nicht zu Ende, führt es sie doch bis nach Königsmund schließlich in die Weite der See. Geht es nach Cameo-Musikant Ed Sheeran, wäre es aber beinahe nicht dazu gekommen. Der zertifizierte Game of Thrones-Star hat jetzt ausgeplaudert, dass Arya Stark schon in Staffel 7 hätte sterben sollen. Hä?

Game of Thrones-Experte Ed Sheeran plaudert Arya-Geheimnis aus

Ed Sheeran, besser bekannt als "Lannister Soldier" in der 1. Episode der 7. Staffel, war diese Woche zu Gast bei Dax Shepards Interview-Podcast Armchair Expert . Im Rahmen der gewohnt lockeren Plauder-Runde sprach Sheeran über seine Erfahrung am Set von Game of Thrones, darüber, dass er sowohl Richard Madden als auch Kit Harington am Pissoir kennengelernt hat und natürlich über Maisie Williams.

Sein Cameo-Auftritt als Lannister-Soldat im Staffelauftakt war bekanntermaßen als Überraschung für die Darstellerin von Arya gedacht, die ein Fan von Sheeran ist. Im Podcast verriet Sheeran aber nicht nur, dass Stark-Schwester Sophie Turner die Überraschung ausgeplaudert hat. Er sagte auch Folgendes:

[Maisie] war schon immer toll. [...] Ich glaube, sie hatten das Ende noch nicht geschrieben oder es sollte ihre letzte Staffel sein, aber das war es dann nicht. Und um sie zu überraschen, weil es ihre letzte Season sein sollte, haben sie mich geholt. Sie sollte also am Set auftauchen und ich sollte am Lagerfeuer sitzen.

Ab Minute 54 wird über Game of Thrones gesprochen:

Laut Ed Sheeran sollte Arya also bereits in der 7. Staffel ihren Game of Thrones-Abschied feiern und das vermutlich nicht mit einem friedlichen Ruhestand. Damit lässt der Musiker nebenbei eine Bombe platzen. Doch was ist von den Aussagen zu halten?

Sollte Arya wirklich in Staffel 7 von Game of Thrones sterben?

Bei den Aussagen von Ed Sheeran gibt es mehrere Dinge zu bedenken, darunter:

Es ist Ed Sheeran.

Der Dreh liegt 4 bis 5 Jahre zurück.

Es könnte eine bewusst gestreute Falsch-Information gewesen sein, um Leaks zu verhindern.

Es ist Ed Sheeran.

Vor allem stehen die Neuigkeiten im Gegensatz zu dem, was die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss über die Arya-Pläne verraten haben. Dass die jüngste Stark-Tochter den Nachtkönig töten würde, wussten Benioff und Weiss nämlich schon 2016, also als Season 7 gedreht wurde.

"Gott, ich denke, es sich jetzt schon drei Jahre, seit dem wir wissen, dass Arya den tödlichen Stoß tun würde", erklärte Benioff in einem Video über Staffel 8. Bereits in Staffel 7 wurden visuelle Brotkrumen gelegt, die im Nachhinein wie Anspielungen auf die Niederstreckung des Nachtkönigs wirken (mehr dazu bei The Verge ). Unwahrscheinlich ist demnach, dass Benioff und Weiss zu diesem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung zogen, Arya vor dem Finale zu töten.

Vielleicht hat Ed Sheeran die Hintergründe nicht mehr genau in Erinnerung oder ihm wurden falsche Infos zugeflüstert. Es wäre sicher nicht das erste Mal bei einer derart spoiler-sensiblen Produktion.

