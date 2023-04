Ganzer Fernsehsender soll eingestampft werden: Gerüchte um umstrittenen Servus TV

Servus TV gilt in weiten Teilen der deutschsprachigen TV-Landschaft als umstritten. Jetzt steht der Sender angeblich vor dem Aus. Der Betrieb soll sich nicht mehr lohnen.

Unter den deutschsprachigen Sendern gelten wenige als so umstritten wie der österreiche Servus TV. Nachdem der Kanal in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten war, soll jetzt Schluss sein. Einem Gerücht zufolge wollen ihn die Betreiber einstampfen.

Servus TV sorgte für Kontroversen und verliert angeblich Geld

Wie DWDL aus Insider-Quellen erfahren haben will, wird seit kurzer Zeit intern über die Schließung des Senders nachgedacht. Laut Bericht besitzt der Sender nur einen geringen Quotenanteil und ringt bei Zuschauern noch immer um ein klares Profil.

Servus TV sorgte zuletzt in den Hochzeiten der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, da er Gegnern der offiziellen Maßnahmen wie Sucharit Bhakdi eine Bühne bot. Der zum Red Bull-Konzern gehörende Sender soll nach dem Tod des Red Bull-Gründers Dietrich Mateschitz einer Neubewertung unterzogen worden sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Servus TV angeblich eingestampft werden soll. Laut DWDL-Bericht kämpft der Sender seit längerem um bessere Quoten. Das Programm richtet sich mit Übertragung der Moto GP und oft actionlastiger Spielfilme vermehrt an ein männliches Publikum.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.