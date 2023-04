Nach Scarlett Johansson verkündet die nächste MCU-Schauspielerin ihren endgültigen Abschied

Scarlett Johansson bestätigte kürzlich ihren endgültigen MCU-Ausstieg. Jetzt folgt ihr einer der Guardians of the Galaxy 3-Stars nach.

Zoe Saldana folgt Scarlett Johansson: Nach Guardians of the Galaxy 3 ist Schluss

In einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter erklärte Saldana, dass Guardians of the Galaxy 3 das Ende des Weges für sie sei. Einen Hoffnungsschimmer ließ sie den Fans allerdings: Das Ende für die Guardians sei es ihrer Meinung nämlich nicht, so die Schauspielerin. Schon zuvor erklärte sie gegenüber Total Film (hier zitiert von Games Radar ), dass sie sich eine Neubesetzung ihrer Rolle wünsche.

Damit verbleiben nur noch wenige Guardians-Darsteller, die theoretisch weiterhin im MCU verbleiben könnten. Auch Mantis-Darstellerin Pom Klementieff scheint eine Rückkehr ohne ihre Kollegen im Hollywood Reporter-Gespräch eher auszuschließen. Aber was ist mit den restlichen Guardians of the Galaxy 3-Stars?

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Wer genau sich am Ende für immer aus dem MCU verabschiedet, wird womöglich der Film selbst enthüllen. Guardians of the Galaxy 3 kommt am 3. Mai 2023 ins Kino. Er hat eine Laufzeit von 150 Minuten.

