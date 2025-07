Gefragt – Gefragt-Verwirrung erklärt: Darum darf Alexander Bommes in der Show nicht mehr singen

Alexander Bommes folgt einer langen Tradition des Singens bei Gefragt – Gejagt. Selbst Jäger Sebastian Jacoby verbot ihm einmal das Singen in der Show. Wir klären auf, was hinter der Geschichte steckt.

Bei Gefragt – Gejagt gibt es eine besondere Beziehung zwischen Alexander Bommes und den Jägern. Besonders geprägt hat die Beziehung der Gesang von Bommes und die darauf folgenden Aktionen. Eine Kandidatin erinnert sich und wir schauen zurück auf diese besonderen Situationen.



"Ich dachte du darfst nicht mehr singen": Bommes' Gesangsverbot

Am 24. Juni rätselten Bommes, Jägerin Adriane Rickel und Kandidatin Katja, von wem das Original "Somewhere Over the Rainbow" eigentlich gesungen wurde. Da merkte die Kandidatin an: "Ich dachte, du darfst nicht mehr singen", sagte sie zu Bommes. Doch der Moderator wehrte sich und meinte, dass er sehr wohl in der Show singen dürfe. "Ich dürfte, wollte ich!", so Bommes.



Doch worauf spielt die Kandidatin dort an? Dafür müssen wir weit in die Geschichte von Gefragt – Gejagt zurückgehen. Alexander Bommes hatte die Angewohnheit bei Musikfragen zu singen. Das störte vor allem die Jäger und sie flehten Bommes regelrecht an, mit seinem Gesang aufzuhören.



Weitere TV-News:

Nervensäge Bommes: Die Jäger sangen überraschend in Promi-Special

Da Bommes aber nicht aufhörte, die Jäger mit seinem Gesang zu beglücken, kam es bei einem Promi-Special am 4. März 2017 zu einer besonderen Aktion der Jäger. Nachdem Bommes wieder einmal losgesungen hatte, kamen Waldenberger, Jacoby, Klussmann und Nagorsnik zusammen und sangen eine alternative Version von "Mein kleiner grüner Kaktus" namens "Die Nervensäge Bommes".



In dem Text beklagten sie sich über den schlechten Gesang von Bommes, dass er keinen Ton trifft und vergleichen ihn auch mit einem "bekifften Kakadu". Bommes wurde in diese Aktion nicht eingeweiht und reagiert dementsprechend überrascht. Nach der kleinen Performance gab der Moderator zu, dass er sprachlos sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alexander Bommes rächte sich mit einem Medley

Ein Jahr später, am 18. August 2018, rächte sich Bommes in einer weiteren Promi-Ausgabe. Nachdem Sebastian Klussmann ihn nicht nur als "bekifften Kakadu" bezeichnet, sondern seinen Gesang auch mit dem eines "Papageis auf Crystal Meth" verglichen hatte, ließ sich Bommes das nicht bieten und legte eine eigene Performance hin.



Er sang ein Medley aus "Flieger, grüß mir die Sonne", "Bruttosozialprodukt", "Sag mir, wo die Blumen sind" und "Schöner fremder Mann" mit einer textlichen Anpassung an die Jäger. So bekamen Klussmann, Jacoby und Nagorsnik ihr Fett weg. Holger Waldenberger hatte zu diesem Zeitpunkt schon als Jäger aufgehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sebastian Jacoby setzte Bommes' Gesangsverbot an

Daraufhin kam der "Gesangsstreit" zwischen den beiden Parteien erst einmal zum Erliegen. Im Rahmen einer anderen Show kam es jedoch zu dem von der Kandidatin angesprochenen Gesangsverbot, das Jacoby Bommes auferlegt haben soll. Ob er sich daran hält, ist eine andere Geschichte.



Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.