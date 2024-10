Gefragt – Gejagt: Bommes entschuldigt sich bei Kandidatin für unangenehmes Gespräch

Bei "Gefragt – Gejagt" dreht sich normalerweise alles um das Beantworten von Fragen. In einer Ausgabe jedoch wollten Alexander Bommes und ein Jäger unbedingt ein Thema klären.

Zwischen Moderator Alexander Bommes und den Jägern kommt es bei Gefragt - Gejagt gelegentlich zu spannenden Wortgefechten. Am Freitag, dem 30. August, entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch zwischen Bommes und Manuel Hobinger.



Gefragt - Gejagt: Bommes stellte unübliche viele Nachfragen

Nach einer Frage zur WaPo Elbe stellte Bommes Hobinger die lockere Frage, ob er gerne die Show schaue, woraufhin Hobinger scherzhaft verwies, dass er vor allem auch gerne Gefragt – Gejagt schaue. Das machte Bommes neugierig, er fragte weiter:



Auch wenn Sie selbst dran sind? Gucken Sie ihre eigenen Sendungen auch oder eigentlich immer nur die von den anderen?



Hobinger antwortete, dass es darauf ankomme, er aber gespannt sei, wie die Quizshow am Ende geschnitten werde. Hier hätte das Gespräch enden können, doch Bommes stellte weiter die nächste Frage:



Wie finden Sie sich, wenn Sie sich hier so sehen? Ist es noch ungewohnt oder ist es mittlerweile normal?



Man merkte Hobinger an, dass es ihm mittlerweile sichtlich unangenehm wurde.

Schließlich legte Hobinger los: "An der Stelle hätte ich diesen tollen Gag bringen können"

Doch dann setzte Hobinger das Gespräch wieder an und erzählte:



Ich hab mir mal meine eigene Sendung angeguckt. Ich hab mir gedacht an der Stelle hätte ich jetzt eigentlich diesen tollen Gag bringen können und kurze Zeit später macht er genau diesen Gag – also ich



Mittlerweile konnten Bommes, sowie alle Beteiligten, inklusive Zuschauende und Kandidat:innen nicht mehr folgen. Hobinger fuhr fort und erklärte, er sei überrascht, dass ihm der Witz nicht schon früher eingefallen sei, habe ihn aber dennoch im Fernsehen gemacht. Bommes hakte nach und fragte, ob Hobinger über seine eigenen Witze lache, was dieser verneinte. Bommes setzte nach: “Das ja wie bei uns denn”

Bommes fiel die Länge des Gesprächs auf und entschuldigte sich bei der Kandidatin. Die Quizshow konnte daraufhin weitergehen.



Wo man Gefragt - Gejagt schauen kann

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag jeweils um 10.30 Uhr und 18.00 Uhr in der ARD. Ältere Folgen können in der ARD-Mediathek nachgeschaut werden. Die letzte Folge Gefragt - Gejagt vor der Winterpause läuft am 4. Oktober.