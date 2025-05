Die neue Staffel von Gefragt – Gejagt ist in vollem Gange und die Jäger:innen heizen dem Kandidatenfeld ordentlich ein. Doch was haben die Quizmeister gemacht, als Gefragt – Gejagt nicht lief?

Bei Gefragt – Gejagt tritt eine Auswahl waschechter Quiz-Profis gegen eine Gruppe von Kandidat:innen an. Da die aktuelle Staffel gerade angelaufen ist, stellt sich die Frage, was die Jäger:innen eigentlich machen, wenn Gefragt – Gejagt nicht läuft. Wir klären auf.

Was die Jäger:innen in der Winterpause gemacht haben

Kaum zu glauben, aber die Jäger:innen haben auch ein Privatleben außerhalb der Quizshow. Zum ersten Auftritt in der Show befragte Alexander Bommes jede:n einzelne:n Jäger:in zur verbrachten Zeit in der Winterpause. Dabei zeigte sich die Quizelite nicht besonders gesprächsbereit und wollte nicht viel über das Privatleben preisgeben. Doch einige Details haben sie dann doch verraten.

Sebastian Klussmann hat dem Moderator wohl am meisten verraten: Er meinte, es sei nicht viel passiert, aber er sei viel gereist. "In Uganda und in Ägypten", so der Jäger. Tatsächlich ist Klussmann aktuell ziemlich ausgelastet. Neben seinen Tätigkeiten als Moderator und Berater ist er dieses Jahr mit einem neuen Podcast namens Klussmann und Beck – Das Duell der Besserwisser an den Start gegangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Der Quizvulkan" Manuel Hobiger scherzt zunächst auf Bommes' Nachfrage hin. Er habe sich in der Winterpause neue Witze für sein Witzebuch ausgedacht. Tatsächlich hat er bei der Quizolympiade jedoch den dritten Platz in der Kategorie Geografie belegt.

Thomas Kinne kommt dieses Mal nicht nur aus einer Winterpause, sondern aus einem einjährigen Sabbatical zurück. Was er in dieser Zeit gemacht hat, will er nicht verraten. Er erzählt nur, dass er seitdem eine Enkelin bekommen hat. Im letzten Jahr überraschte Kinne jedoch mit einem Überraschungsauftritt in der Talkshow Neo Ragazzi.

Weitere TV-News:

Intensive Vorbereitung auf Gefragt – Gejagt stand auf dem Programm

Die anderen Jäger:innen – Annegret Schenkel, Adriane Rickel und Sebastian Jacoby – erzählten nicht viel von ihren Erlebnissen in der Winterpause, außer dass sie fleißig für die aktuelle Staffel von Gefragt – Gejagt trainiert haben. Das haben alle Jäger:innen gemeinsam. In der Winterpause haben sich sogar vier der Quizprofis zusammengetan:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In ihrer Freizeit treffen die Jäger:innen nämlich gerne mal bei Quizwettbewerben aufeinander. Auch bei Wer weiß denn sowas? kamen hin und wieder Jäger:innen-Duos zusammen.

So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft aktuell von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese in der ARD-Mediathek nachholen.