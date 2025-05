Stefan Raabs Show läuft so schlecht wie nie – und Oliver Pocher tritt nochmal nach

Aktuell hat Stefan Raab mit seiner Show einen schweren Stand. Die Quoten sind im freien Fall und zu allem Überfluss betätigt sich auch noch Oliver Pocher, der mit Spott nicht spart.

Seit seinem Comeback ist Stefan Raab wöchentlich in seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen. Seine Quoten sind jedoch seit der Free-TV-Premiere im Februar stetig gesunken und haben nun einen Negativrekord erreicht – wie Oliver Pocher bereits prophezeit hat.

So schlecht wie nie: Raab stellt Negativrekord auf

Als Stefan Raab im September sein Comeback feierte, schauten knapp zwei Millionen Zuschauer:innen bei seiner Show zu. Von solchen Zahlen kann Raab mittlerweile nur noch träumen, denn seine Show hat am 30. April einen neuen Negativrekord aufgestellt: Er erzielte die niedrigste Quote seit Beginn der Show.

Das "Tanz in den Mai"-Special von Raabs Show erreichte nur noch 720.000 Zuschauer. In seiner Zielgruppe erreichte er lediglich einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Die schlechten Quoten könnten nicht nur auf das sinkende Interesse an der Show zurückzuführen sein, sondern auch darauf, dass viele Menschen lieber in den Mai hineinfeierten, statt das Abendprogramm zu genießen. Auch die Konkurrenz Joko & Klaas gegen ProSieben erreichte am selben Abend wie Raab die schlechtesten Quoten der Staffel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere TV-News:

Oliver Pocher kann sich nicht zurückhalten: "Bald vorbye, bye, bye"

Tatsächlich hat Comedian Oliver Pocher diesen Umstand vorhergesagt. In einem Interview mit DWDL sagte er, dass die Show keine lange Zukunft habe. Er sagte:

Ich würde jede Wette eingehen, dass Du gewinnst hier nicht die Million in den nächsten Wochen in die Einstelligkeit der Marktanteile fällt



Tatsächlich lag er mit dieser Einschätzung richtig. Doch neben dem Quoteneinbruch prophezeite der Comedian auch ein baldiges Ende der Show – und das steht noch nicht an.

Pocher konnte es sich jedoch nicht verkneifen, in einer Instagram-Story auf das negative Quotenergebnis einzugehen. Dort kommentierte er die schlechten Quoten hämisch mit den Worten: "Bald vorbye, bye, bye". Danach verwies er noch einmal auf das Interview, in dem er diese Entwicklung vorhergesagt hatte.

So könnt ihr Stefan Raabs Show schauen

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Abonnent:innen von RTL+ können die neueste Folge bereits 12 Stunden vor Ausstrahlung sehen.