Gefragt – Gejagt-Kandidat rührt Alexander Bommes und erinnert ihn an verstorbenen Jäger

Bei Gefragt – Gejagt treten meist Kandidat:innen an, weil sie sich mit den Jägern messen wollen. Doch diesmal wurde ein Kandidat von seiner eigenen Schulklasse angemeldet – selbst der Moderator ist gerührt.

Am 27. Mai war bei Gefragt – Gejagt ein besonderer Kandidat zu Gast. Er rührte nicht nur Alexander Bommes durch seine Geschichte, sondern erinnerte ihn auch noch an einen ganz besonderen Jäger.



Gefragt – Gejagt-Kandidat wurde von eigener Schulklasse angemeldet

Als Kandidat Alexander zur Schnellraterunde antrat und dem Moderator Alexander Bommes erzählte, dass er Lehrer in Karlsruhe sei, hatte er auch noch eine Danksagung zu machen:



An der Stelle möchte ich vielleicht auch einen kurzen Dank sagen, weil ich bin nicht direkt durch mein eigenes Zutun hier, durch die App oder so, sondern ich wurde praktisch als Abschiedsgeschenk von meinen Schülern vor zwei Jahren hier gepusht.



Bommes war komplett von den Socken und natürlich neugierig, ob Alexander die Sendung so gerne schaue. Dieser bejahte und meinte, dass er das in seiner Klasse herumerzählt habe. "Ach, das ist ja toll", so Bommes erfreut, aber er schürte natürlich auch Erwartungen. "Na, die gucken jetzt alle!", so der Moderator mit Verweis auf die Schulklasse.



Weitere TV-News:

Kandidat beweist sich und erinnert Bommes an Nagorsnik

Tatsächlich erfüllte der Lehrer Bommes' Erwartungen. Er gewann nicht nur das Duell gegen Jäger Sebastian Klussmann bravourös mit drei Punkten Abstand, sondern konnte auch wie ein waschechter Quiz-Experte Hintergrundinfos zu den Fragen liefern. Das wollte Klussmann natürlich herausfordern.



Bei der Frage nach der ersten Fracht, die 1836 mit der Eisenbahn transportiert wurde, fragte Klussmann den Kandidaten: "Zwischen welchen Städten?". Der Kandidat antwortete selbstbewusst: "Zwischen Nürnberg und Fürth." Auch Klussmanns Frage nach dem Namen der Eisenbahn konnte Alexander beantworten: "Adler". Daher konnte er natürlich auch die Frage richtig beantworten und sein Ticket fürs Finale sichern.



Vor der Verabschiedung des Kandidaten äußerte sich Bommes noch mit einer rührenden Offenbarung:



Weißt du warum wir so gerne mit dir spielen? Weil du uns tatsächlich auch ein wenig an unseren geliebten Klaus Otto Nagorsnik erinnerst.



Er schaute dabei bedächtig nach oben, während Klussmann dem zustimmte. Klaus Otto Nagorsnik war bis letztes Jahr ein Jäger der beliebten Quizshow, bis er überraschend verstarb.

Wie ihr Gefragt – Gejagt schauen könnt

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.