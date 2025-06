LGBTQ-Repräsentation im deutschen Fernsehen: Diese legendären Stars ebneten den Weg

Die LGBTQ-Bewegung hat in Deutschland einen weiten Weg hinter sich. Dabei trug vor allem das Fernsehen maßgeblich dazu bei, für mehr Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft zu sorgen.

Als 1969 Homosexualität in (West-)Deutschland nicht mehr unter Strafe stand, hieß das noch nicht, dass diese auch sofort gesellschaftlich akzeptiert wurde. Bis diese Ächtung komplett verschwand, dauerte es noch Jahrzehnte. Tatsächlich sorgte auch das deutsche Fernsehen sowie vereinzelte Persönlichkeiten für mehr Aufklärung und eine Normalisierung. Einige davon stellen wir euch hier vor.



Diese Promis waren queere Vorreiter im deutschen TV

Rosa von Praunheim

Nur zwei Jahre nach der Entkriminalisierung von Homosexualität in Deutschland brachte Rosa von Praunheim mit seinem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt die Homosexualität in den gesellschaftlichen Mittelpunkt. Schwule Männer lebten ihre Sexualität zu der Zeit noch inkognito und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dieser Film galt als ein Meilenstein der deutschen LGBTQ-Geschichte und brachte die moderne deutsche Schwulenbewegung auf den Weg.

Doch Rosa von Praunheim war auch ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Er brachte mit Schrill, schräg und schwul eines der ersten schwulen Fernsehformate nach Deutschland. Für Aufsehen sorgte er mit dem öffentlichen Outing von Hape Kerkeling und Alfred Biolek in der Show Explosiv – Der heiße Stuhl. Er wollte angesichts der Stigmatisierung von homosexuellen Menschen (vor allem durch die AIDS-Pandemie) von Promis Solidarität einfordern, indem er sie outete – eine Aktion, die er heutzutage bereut.



Weitere TV-News:

Georg Uecker

Georg Uecker wurde vor allem durch seinen Auftritt als Dr. Carsten Flöter in der Lindenstraße bekannt. Dort sorgte er für den ersten Kuss zwischen zwei Männern in einer Vorabendserie mit Günter Barton. Für Aufsehen sorgte jedoch der Zungenkuss mit Martin Armknecht, der den beiden mehrere anonyme Morddrohungen einbrachte.

Uecker lebt offen homosexuell und machte auch 2016 seine HIV-Infektion öffentlich. Für seine Leistungen in der Lindenstraße sowie sein öffentliches Engagement in der Schwulenbewegung erhielt Uecker mehrere Preise und Auszeichnungen.



Hape Kerkeling

Wie bereits erwähnt, wurde Hape Kerkeling durch Rosa von Praunheim öffentlich geoutet. Doch dieses Outing schadete Kerkeling nicht. Ganz im Gegenteil: Es verhalf ihm zu riesigem Erfolg. 1993 erschien mit Kein Pardon sein erster Kinofilm und war sehr erfolgreich. In den 90er-Jahren etablierte er sich in der deutschen Fernsehlandschaft durch Shows wie Darüber lacht die Welt.

Sein Auftreten und Erfolg gaben ihm Vorbildcharakter und sendeten ein wichtiges Signal in die deutsche Medienlandschaft: Die Sexualität ist kein Hindernis für den Erfolg. Hape Kerkeling thematisierte seine Sexualität selten direkt, sondern spielte mit den Klischees und Geschlechterrollen.



In den 2000er Jahren normalisierte sich das Bild in der Öffentlichkeit

Ende der 90er Jahre normalisierte sich das queere Bild in der deutschen Medienlandschaft. Hella von Sinnen wurde durch ihre Auftritte bei Blond am Freitag und Genial Daneben schnell bekannt, engagierte sich aber schon in den frühen 90er Jahren für die Lesbenbewegung in Deutschland und wurde daher ein Vorbild.



Auch Dirk Bach beeindruckte mit seiner schillernden Persönlichkeit, während er offen zu seiner Homosexualität stand. Durch die Dirk Bach Show wurde er deutschlandweit bekannt. Seine Moderationen des Deutschen Fernsehpreises oder des ikonischen Dschungelcamps sind bis heute unvergessen.



In den 2000ern hinterfragte dann niemand mehr Homosexualität im deutschen Fernsehen. Seien es Auftritte von Ralph Morgenstern und Thomas Hermanns oder die schlichte Einführung von homosexuellen Paaren in Soaps: Queere Lebensmodelle sind Teil der deutschen Lebenswirklichkeit.