Gefragt – Gejagt: Kandidat verdrückt sich bei Antwort – und hat trotzdem unverschämtes Glück

In der Sendung Gefragt – Gejagt kam es zu zwei besonderen Situationen: Einerseits gab es einen glücklichen Verdrücker und andererseits eine besondere Feilschaktion.

Bei Gefragt – Gejagt müssen sich in jeder Sendung vier Kandidat:innen einer Person aus der Quizelite stellen: Dem Jäger oder der Jägerin. Am 28. April kam es in der sonst so geregelten Show gleich zu zwei besonderen Situationen.

Gefragt – Gejagt-Kandidat verdrückt sich – und liegt trotzdem richtig

Der erste Kandidat kämpfte um 1.500 Euro und musste sich nach dem ersten Schlagabtausch mit dem Jäger Thomas Kinne folgender Frage stellen: "Erwachsene Männchen und Weibchen welches heimischen Gartenvogels tragen ein völlig verschieden gefärbtes Gefieder?" Dabei standen diese drei Antworten zur Auswahl:



A : Elster

: Elster B : Amsel

: Amsel C: Kohlmeise

Als Bommes ihn nach seiner Antwort fragte, begann er sofort zu erzählen, warum er sich für C, die Kohlmeise, entschieden hatte. Doch Bommes unterbrach ihn abrupt: "Nee, B hast du gedrückt." Darüber haben beide gelacht, doch diese Antwort stellte sich als richtig heraus. Jäger Kinne hatte sich nicht vertippt, sondern bewusst auf die Kohlmeise getippt – und lag damit falsch.

Weitere TV-News:

Kandidatin wollte zocken, doch das Geld ist ihr zu wenig

Nachdem sich Kandidat Thorsten seine 1.500 Euro für das Finale gesichert hatte, war Silke die nächste Kandidatin an der Reihe. Sie konnte in der Schnellraterunde ebenso viel Geld erspielen und erhielt von Thomas Kinne zwei Angebote. Entweder lächerliche 10 Euro oder, falls sie zocken wollte, satte 10.000 Euro.

Die Kandidatin überlegte, zu zocken, fand die vorgeschlagenen 10.000 Euro dann aber doch zu wenig und forderte schließlich 63.000 Euro. Gerade in diesem Moment wurde das Angebot spaßeshalber auf 10.100 Euro erhöht. Alle Beteiligten lachten, doch die Kandidatin blieb standhaft. „Nein, das reicht mir nicht“, meinte sie.

Silke und die beiden anderen Kandidat:innen konnten sich nicht gegen den Jäger durchsetzen. Deshalb musste Thorsten allein ins Finale, wo er erneut gegen Thomas Kinne antrat und verlor.

So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese in der ARD-Mediathek nachholen.