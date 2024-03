Gegen diese Action sehen Sylvester Stallone und Jason Statham alt aus: Sichert euch den spektakulären Kampf-Exzess erstmals in bester 4K-Qualität

The Raid brachte brutale Martial-Arts-Action mit unfassbar intensiven Kampfszenen auf ein neues Level. Jetzt kommt er aufwendig in 4K restauriert und ungeschnitten zurück ins Heimkino.

Halsbrecherische Action muss nicht immer aus Hollywood kommen und auf die Namen Sylvester Stallone und Jason Statham hören. Der walisische Regisseur Gareth Evans zauberte mit nur einer Million Dollar einen derart spektakulären Martial-Arts-Brecher auf die Leinwand und beeinflusste damit nachhaltig Actionkino und Popkultur.

The Raid überzeugte mit perfekt choreografierter ultra-brutaler Action, die einen so schnell nicht mehr loslässt und auch die gesamte Hollywood-Konkurrenz alt aussehen ließ. Jetzt erscheint Gareth Evans' Meilenstein als Ultimate Edition erstmals in 4K und das sogar ungeschnitten mit FSK 18.

Action-Meisterwerk endlich in 4K – und ungeschnitten!

Nicht jede 4K-Frischzellenkur sieht am Ende auch wirklich gut aus, doch bei The Raid hat sich die aufwendige Restaurierung wirklich gelohnt. Ihr bekommt den kompromisslosen Actionkracher wirklich in seiner besten Version. Das Bild ist nicht nur schärfer, sondern auch das Colorgrading wurde maßgeblich verändert, wodurch sich eine ganz andere Bildstimmung ergibt.

Enthalten sind in der Ultimate Edition 4 Discs (eine 4K und drei Blu-rays), die neben der ungekürzten Originalfassung jede Menge Bonusmaterial enthalten. Darunter sind ein 39-minütiges Making-of und mehrere Featurettes, unter anderem ein Gespräch zwischen Gareth Evans und Mike Shinoda, der mit seiner legendären Multi-Platinum-Band Linkin Park einst Musikgeschichte schrieb.

Das ist The Raid

Die Ghettos der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind von Verbrechen, Gewalt und Perspektivlosigkeit gezeichnet. Inmitten dieses Molochs hat sich der kaltblütige Warlord Tama (Ray Sahetapy) mit seiner Gang in einem Wohnblock eingenistet und trotzt dort der Polizei. Diese will sich das nicht mehr gefallen lassen und schickt ein Spezialkommando los, um den Drogenboss endlich festzunehmen.

Es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei der sich die Polizeieinheit Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpft, während Tama alles am Monitor beobachtet. Nachdem der Großteil der Einsatztruppe von den Gangstern dezimiert wurde, stellt sich der mutige Rookie Rama (Iko Uwais) der Übermacht aus der Unterwelt...

