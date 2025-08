Geheimnis um Das große Backen gelüftet: Das passiert mit den Torten nach der Show

Was passiert bei Das große Backen eigentlich mit den kunstvollen Torten nach der Show? Ein süßes Geheimnis, das jetzt gelüftet wird.

Das große Backen ist eine deutsche Fernsehsendung, in der Hobbybäcker:innen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Ziel ist es, durch verschiedene Back-Challenges – wie das Nachbacken von Rezepten, kreative Eigenkreationen oder technische Aufgaben – die Jury mit Geschmack, Optik und Technik zu überzeugen. Doch was geschieht eigentlich mit den verschiedenen Backkreationen nach der Show? Wir klären auf.



Das große Backen: Jury lüftet das Geheimnis über gebackene Torten

In jeder Folge von Das große Backen müssen sich die Kandidat:innen verschiedenen Challenges stellen. Die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, verkostet die Kreationen nach jeder Aufgabe. Die beiden probieren die Torten und Kuchen allerdings nur, das bedeutet, es bleibt noch sehr viel Essen übrig.

Weggeschmissen werden die Torten aber nicht, wie Bettina Schliephake-Burchardt und Moderatorin Enie van de Meiklokjes auf TikTok verraten. Die Frauen lüften jetzt dieses Geheimnis rund um die Show und beantworten die wohl meistgestellte Frage der Zuschauer:innen: "Die Torten werden alle gegessen. Es ist unwahrscheinlich, ist aber wahr", erklärt Enie. Die Torten und Kuchen werden nämlich im Nachhinein an alle Mitarbeiter:innen hinter der Kamera am Set und natürlich die Kandidat:innen verteilt. Um die 70 Leute dürfen sich also auf die köstlichen Kreationen der Sendung freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann und wo kann ich Das große Backen schauen?

Seit dem 30. Juli läuft Das große Backen – Die Profis auf Sat.1 und Joyn. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge der Spezial-Ausgabe. Ab dem 13. August können sich Fans wieder auf eine reguläre Staffel von Das große Backen freuen.