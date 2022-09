Geheimnisvoller Herr der Ringe-Bösewicht der Serie enthüllt: Das ist Adar

Tolkiens Welt hat mit Namen wie Sauron und Morgoth bekannte Vertreter des Bösen. Nun stellt die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht mit Adar einen neuen Feind für Staffel 1 vor.

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Prime Video * veröffentlichte heute die 3. Folge der großangelegten Fantasy-Serie. Diese trägt ihr größtes Mysterium bereits im Titel: Adar. Doch wer ist dieser Anführer der Orks? Wir haben alle wichtigen Hinweise und Erkenntnisse für euch zusammengetragen. (Achtung, es folgen Spoiler zur 3. Episode von Die Ringe der Macht.)

Der Bösewicht im Dunkeln: Wer ist Adar in der Herr der Ringe-Serie?

Die 3. Folge der Herr der Ringe-Serie beginnt damit, dass der Elb Arondir (Ismael Cruz Cordova) von Orks in ein Arbeiterlager in den Südlanden gebracht wird. Hier soll er zusammen mit den ebenfalls gefangenen Elben Revion (Simon Merrells) und Médhor (Augustus Prew) sowie weiteren Menschen die Landschaft umgraben und Bäume fällen. Schnell erfahren sie, dass die Orks einem Anführer unterstehen, der Adar genannt wird, aber vorerst unsichtbar bleibt.

Wer ist der Unbekannte, dem die Schergen des Bösen Folge leisten? Wir finden es erst ganz am Ende der 3. Folge von Die Ringe der Macht (fast) heraus: Nach einem gescheiterten Fluchtversuch, einem getöteten Warg und dem Verlust seiner zwei Elben-Gefährten wird Arondir vor den großen Boss gebracht. Doch bevor Adar aus der Unschärfe ganz ins Licht treten kann, endet die Episode auf einem Cliffhanger. (Achtung es folgen potenzielle Spoiler zu Adars Identität.)

© Amazon Der erste Blick auf Adar in Folge 3 der Herr der Ringe-Serie

Was bereits bekannt ist, ist dass die Figur des Adar von Joseph Mawle gespielt wird (Benjen Stark aus Game of Thrones). Was wir bereits erkennen können, ist dass Adar kein Ork ist. Und was Herr der Ringe-Fans darüber hinaus schon herleiten können ist, dass Adar ein Elb ist.

Herr der Ringe-Neuzugang Adar: Ein böser Elb in Die Ringe der Macht

Bereits im Vorfeld zu Amazons Herr der Ringe-Serie gab es Gerüchte, dass Joseph Mawle in der Besetzung von Die Ringe der Macht einen "verdorbenen Elben" spielen würde, dem eine Gruppe Orks dient. Die Hinweise, dass Adar ein Elb ist, häufen sich nun auch innerhalb der Serie wie folgt:

In der Unschärfe des Episoden-Endes können wir mit etwas gutem Willen schon ein spitzes Ohr erkennen.

erkennen. Der Name des Ork-Anführers ist nicht die Schwarze Sprache der Orks, sondern Elbisch . Übersetzt bedeutet das elbische Wort Adar "Vater" .

. Übersetzt bedeutet das . Die Vorschau für Folge 4 (zu finden bei Prime * unter Extras > Bonus) knüpft bereits an die Szene an, wo Arondir dem Ork-Anführer vorgeführt wird - und er spricht den Unbekannten ungläubig auf Hoch-Elbisch an: "Wer bist du?"

© HBO Herr der Ringes Adar-Darsteller Joseph Mawle - hier in Game of Thrones

Da wir das Volk der Elben in Peter Jacksons sechs Mittelerde-Filmen und J.R.R. Tolkiens Werk stets als edle Vertreter des Guten gegen Sauron vorgehen sahen, mag ein böser Elb zunächst überraschen. Doch da Saurons Bösewicht-Vorgänger Morgoth (aka Melkor) nichts neu erschaffen, sondern nur Existierendes verderben konnte, wird es nun vielleicht höchste Zeit dafür? Schließlich sollen auch die ersten Orks einst aus entführten und verdrehten Elben entstanden sein.

Tolkiens Silmarillion * spricht zum Beispiel davon, dass denjenigen, die in den Kriegen des Ersten Mittelerde-Zeitalter aus Morgoths Gefangenschaft zurückkehrten, kein Vertrauen mehr von ihresgleichen entgegengebracht wurde. Und zwar, weil sie für durch Folter korrumpierte Spione des Bösen gehalten wurden, was manche auch waren. Könnte Adar so zur anderen Seite übergelaufen sein?

Die Ringe der Macht: Welche Rolle spielt Adar beim Aufstieg Saurons?

Wie groß wird Adars Rolle in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht noch werden? Wahrscheinlich haben wir hier unseren Staffel 1-Bösewicht getroffen, wenn wir dem Gemunkel trauen, dass Sauron selbst in Staffel 1 noch gar nicht auftauchen könnte. Die Figur erhielt sogar zwei düstere Charakterposter, die ihre Wichtigkeit für Amazons Serie untermauern.

© Amazon © Amazon

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass Adar Sauron ist, der als Gestaltwandler viele Gesichter annehmen kann und laut den Elben im Gefangenenlager von Episode 3 "viele Namen" trägt. Was ist Adars wirklicher Name, wenn der elbische Titel "Vater" eher eine Ehrenbezeugung der Orks ist?

Dass Galadriel (Morfydd Clark) in der 3. Folge Die Ringe der Macht in Númenors Bibliothek zugleich Saurons Symbol als Karte enthüllt, passt hier ebenfalls ins Bild: Es wurde ein Plan für Morgoths Bösewicht-Nachfolger geschmiedet wurde, um den Schattengestalten ein Zuhause zu geben – aus den Südlanden soll Mordor werden. In Tolkiens Mittelerde-Geschichte erhebt sich nach Morgoth sein Diener Sauron zum nächsten großen Gegner und Nachfolger seines Meisters. Doch gab es vor ihm noch andere, die den Weg des Bösen ebneten? Oder sind Adar und Sauron am Ende deckungsgleich? Wir werden es herausfinden.

Podcast: Ist die Herr der Ringe-Serie schon nach Folge 1 & 2 ein Triumph?

Nach über 4 Jahren Vorbereitungszeit und endlosen Trailern ist jetzt endlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht da. Zwei Folgen der aufwendigen Amazon-Serie konnten wir bereits sehen. Aber sind die ersten Stunden des Fantasy-Projektes auch gut? Im Podcast lassen wir unserer Begeisterung freien Lauf – üben aber auch Kritik an der Serie.

Erzählerische Klarheit, Liebe zum Detail und betriebener Aufwand lassen sich bereits in Folge 1 und 2 erkennen. Das Potential für einen erneuten Mittelerde-Triumph nach Peter Jacksons verehrter Tolkien-Trilogie ist zweifellos vorhanden.

