Die Besetzung der Herr der Ringe-Serie: Das sind die 39 Stars und ihre Rollen

Der Cast von Amazons neuer Herr der Ringe-Serie umfasst mehr Schauspieler:innen und Schauspieler als eine Schulklasse. Wir geben euch den Besetzungs-Überblick der neuen Mittelerde-Gesichter.

Amazons riesige Fantasy-Serie Der Herr der Ringe startet am 2. September 2022 bei Prime und kann schon jetzt eine enorm große Besetzung vorweisen. Alles, was wir zur Herr der Ringe-Serie wissen, hört sich spannend an, auch der Cast.

Im Gegensatz zu den mittlerweile weltweit bekannten 24 wichtigsten Schauspieler:innen der Herr der Ringe-Film-Trilogie, fängt Amazons Serie bei der Besetzung wieder von Null an. Dass der Großteil des Casts sich aus eher unbekannten neuen Herr der Ringe-Darsteller:innen zusammensetzt, dürfte aber ein Pluspunkt sein. Schließlich profitierte auch Game of Thrones von vielen neuen, unverbrauchten Gesichter, die später zu Stars wurden.

© Warner Herr der Ringe-Besetzung: Wer folgt auf die Gefährten?

Die neue Herr der Ringe-Serien-Besetzung: Diese Schauspieler:innen sind dabei

Amazon gab seinen Cast gestaffelt bekannt: Dem ersten Schub 15 neuer Herr der Ringe-Darsteller:innen (Anfang 2020) folgte eine zweite Welle von noch einmal 20 verkündeten Mittelerde-Stars (Dezember 2020). Weitere tröpfelten still und heimlich nach.

Zu den mittlerweile 39 offiziellen Schauspieler:innen haben jedoch erst wenige Rollenbeschreibungen. Sortiert haben wir euch die Cast-Liste der Herr der Ringe-Serie deshalb wie folgt:

Schauspieler:innen, zu deren Rollen schon etwas bekannt ist

Die Frauen und Männer im Cast ohne konkrete Figuren-Angaben

Weitere Herr der Ringe-Besetzungs-Gerüchte sowie frühzeitig Ausgeschiedene

Der Herr der Ringe bei Amazon: Die Rollen von 9 Stars kennen wir bereits

Die einzige offiziell von Amazon bestätigte Rolle ist die von Morfydd Clark: Die Schauspielerin verkörpert in Amazons Herr der Ringe-Serie eine jüngere Version von Galadriel, was bereits überzeugende Galadriel-Fan-Art inspirierte.



Obwohl Schauspieler Robert Aramayo anfangs unter dem Rollennamen "Beldor" geführt wurde, halten sich hartnäckig die Spekulationen, dass er in Wahrheit innerhalb der Besetzung einen jüngeren Elrond spielen könnte.



In einem Interview plauderte der frischgebackene Herr der Ringe-Darsteller Lenny Henry noch keinen Namen aus, dafür aber, dass er eine neue Art von Hobbit spielt: nämlich die Mittelerde-Vorform eines sogenannten Harfuß.

Die Darsteller Lloyd Owen und Maxim Baldry sollen in der Herr der Ringe-Serie angeblich als Vater-Sohn-Gespann auftreten und die schon im Prolog der Herr der Ringe-Trilogie gezeigten Menschenkönige Elendir und Isildur in der Serie spielen.

Herr der Ringe-Neuzugang Augustus Prew wurde bereits im Vorfeld eine verblüffende Ähnlichkeit zu einer Figur aus Peter Jacksons 1. Film unterstellt: Elben-König Gil-galad, was zu Isildur und Elendil sowie der gemeinsamen Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron passen würde.



Bei Game of Thrones-Schauspieler Joseph Mawle war schon früh klar, dass er einen Bösewicht in der neuen Herr der Ringe-Serie mimen würde. Ob das allerdings Sauron (der in Staffel 1 noch gar nicht auftauchen soll) oder dessen böser Mentor Melkor oder doch jemand ganz anderes sein wird, ist ungewiss. Sein anfänglicher Rollenname "Oren" könnte eine gezielte Fehlinformation sein.

Owain Arthur wurde am Set nicht nur spaßhaft eine verblüffende Game of Thrones-Ähnlichkeit attestiert, der Schauspieler soll auch den Zwergenkönig Durin spielen. Weil Amazons Serie aber so sehr zwischen den Zeitaltern springt, ist unklar, welcher von J.R.R. Tolkiens 7 (!) Durins das genau sein wird.



Markella Kavenagh spielt in der Herr der Ringe-Serie die neue Figur Tyra. Bis auf ihren Namen ist hier allerdings noch nicht viel bekannt, obwohl vermutet wird, dass sie eine Elbin ist.



Die weiteren Darstellerinnen und Darsteller mit noch unbekannten Rollen haben wir euch hier als Besetzungs-Übersicht zu Amazons Herr der Ringe-Serie alphabetisch aufgelistet:



Weitere 10 Schauspielerinnen in der Herr der Ringe-Serie

© USA © Blumhouse Productions © CBeebies © White Horse Productions © BBC © Showtime © 7 Network © AMC

Nochmal 20 Schauspieler in der Herr der Ringe-Serie

© Jump Film and Television © Grace Hood-Edwards/Nina Wells © 20th Century Fox/Disney © ITV © Lux Vide © ITV/PBS © TNT © NBC © Vanessa Gazy © Gold Fish © Showtime © BBC © MSD Production © Tuesday Best/Warner © History Channel © Epix © Filmbites Screen Academy

Amazons Herr der Ringe-Besetzung: Gerüchte und Gefeuerte

Nicht alle Schauspieler, die mit der Herr der Ringe-Serie in Zusammenhang gebracht wurden, blieben auch bei dabei. Die Rolle, die Robert Aramayo innehatte, wurde zum Beispiel ursprünglich an Will Poulter vergeben. Der bis dahin größte Name des neuen Fantasy-Epos verließ die Amazons-Serie allerdings wieder, weil sich der Dreh terminlich nicht mit seinen anderen Projekten vereinbaren ließ.

Darsteller Tom Budge wiederum wurde als eines der ersten neuen Gesichter der Herr der Ringe Serie gecastet, wurde allerdings 2021 nach dem Dreh der ersten zwei Folgen entlassen, weil Amazon mit seiner Rolle doch eine andere Richtung einschlagen wollte.



Außerdem existieren Gerüchte zu einer großen Star-Beteiligung der Herr der Ringe Serie: Der Schauspieler Russell Crowe postete verdächtige Bilder aus einem Make-up-Trailer, die auf seinen Auftritt als Zwerg oder Númenor-König hindeuten könnten.



