Geheimtipp bei Amazon Prime: Kaum zu glauben, dass diesen grandiosen Weihnachtsfilm kaum jemand kennt

Bei Amazon Prime streamt ein herzerwärmender Weihnachtsfilm, der sogar eine Oscar-Gewinnerin hervorgebracht hat. Trotzdem ist er noch viel zu unbekannt – verpasst diesen Geheimtipp nicht.

Der Ersteindruck könnte täuschen: Nein, bei The Holdovers handelt es sich nicht um eine klassische Weihnachtskomödie aus den 1970er Jahren. Dennoch deuten Trailer, Farben und Musik darauf hin, dass der Film bereits ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Vielleicht ist es aber auch genau das, was ihn zu so einem perfekten Programm für die Feiertage macht.

Tatsächlich erschien die Komödie nämlich vor zwei Jahren und war 2024 gleich für fünf Oscars nominiert: In der Moviepilot-Community konnte er ein starkes Rating von 7,5 von 10 Punkten bei knapp 1.000 Bewertungen einfahren und auch unsere Redaktion liebt den berührenden und lustigen Oscar-Gewinner.

Amazon Prime streamt Weihnachts-Nostalgie vom Feinsten

Weihnachtsstimmung sucht man im Jahr 1970 an der angesehen Deerfield Academy vergebens. Ausgerechnet dem unbeliebten Lateinlehrer Paul Hunham (Paul Giamatti) fällt dieses Jahr die unliebsame Aufgabe zu, die Schüler zu betreuen, die über Weihnachten nicht nach Hause zu ihren Eltern fahren können.

Es braucht bloß ein paar unvorhersehbare Zwischenfälle, damit von der Truppe der Übrig-Gebliebenen schließlich nur noch der Schüler Angus (Dominic Sessa) an dem Internat ausharrt. Gemeinsam mit seinem Lehrer und der Hausverwalterin Mrs. Lamb (Da'Vine Joy Randolph) blickt er einem düsteren Winter entgegen: Zwischen dem verbitterten Mr. Hunham und dem aufmüpfigen Angus knallt es schon bald gewaltig.

Das ändert sich erst, als Paul erahnt, dass Angus Zuhause mit einigen Schatten zu kämpfen hat. Mit der Zeit findet eine ungewöhnliche Verbrüderung zwischen den drei Zurückgelassenen im Internet statt. Akademische Titel und Generationen werden Nebensache, wenn die drei zusammen Feiern, Lachen und Weinen.

The Holdovers erzählt eine berührende Geschichte im einzigartigen Look

Die körnigen Bilder, die alten Set-Designs und die ganze Aufmachung der Geschichte lassen warme Erinnerungen an längst vergangene Filme wach werden. Und so erwischt uns die Komödie dann auch: Mit wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl für seine skurrilen Charaktere erzählt The Holdovers eine berührende Geschichte, die zum Lachen und zum Weinen bringt.

Die Chemie im ungleichen Trio ist so ungewöhnlich wie charmant: Vor allem Paul Giamatti als verschrobener und vereinsamter Altphilologe kriecht dem Publikum irgendwann unter die Haut. Aber auch Da’Vine Joy Randolph sorgt dafür, dass einem irgendwann das Lachen im Hals stecken bleibt: Die Geschichte scheut sich nicht vor schweren Themen und findet immer wieder ruhige Momente. Die Performance brachte Randolph absolut verdient den Oscar für die beste Nebendarstellerin ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was macht The Holdovers so besonders?

Zugegeben, die Handlung von The Holdovers ist sehr überschaubar. Das Szenario ist klassisch: Drei Außenseiter werden zusammengewürfelt und gezwungen, ihre Unterschiede zu überwinden. Die Umsetzung dieser Geschichte ist in diesem Film allerdings absolut sehenswert.

Jede Minute der knapp über zwei Stunden geht mitten ins Herz. Manchmal ist weniger einfach mehr. Die Geschichte, die erzählt wird, ist vielleicht simpel, aber deshalb kein Stück weniger bewegend. Am Ende weckt der Film ein heimeliges Gefühl, das sonst nur echte Klassiker auslösen. Deswegen gehört The Holdovers für uns auch künftig fest zum Weihnachtsfest. Streamen könnt ihr ihn ab sofort kostenlos im Amazon Prime-Abo.