Oscar-Gewinner streamen: Der berührendste und lustigste Film des Jahres, den viel zu wenige gesehen haben

Ab und an brauchen wir alle einen wahren Feel-Good-Film zum Lachen, zum Weinen, zum Wohlfühlen. Unsere heutige Empfehlung liefert wirklich alles, was dazugehört.

Es geht auf den Spätsommer zu, alle tanken Sonne und wir werden euch gleich einen Weihnachtsfilm empfehlen. Vielleicht, um euch eine kleine geistige Abkühlung zur Verfügung zu stellen. Vielleicht aber auch, weil es sich dabei um einen mehr als berechtigten Oscar-Gewinner und den wohl berührendsten Film des Jahres handelt.

The Holdovers wirkt auf den ersten Blick wie eine formelhafte Standardgeschichte über Menschen, die trotz ihrer Differenzen aufeinander zugehen. Das stimmt im Großen und Ganzen auch. Doch dieser Film, der ab heute bei WOW im Stream läuft, ist so viel mehr. Wer hier am Ende nicht zumindest kurz emotional aufatmet, hat wirklich kein Herz.

In The Holdovers muss eine Gruppe ungleicher Menschen das Weihnachtsfest zusammen verbringen

Die Holdovers - das sind die Übriggebliebenen, die zum Beispiel in Internaten über die Feiertage nicht zu ihren Familien fahren. Die vor Ort bleiben, aus welchem Grund auch immer. Angus (Dominic Sessa) hatte eigentlich nicht vor, zu diesen Leuten zu gehören. Doch seine distanzierte Mutter und ein paar unglückliche Umstände zwingen ihn, das Weihnachtsfest 1970 an seiner Schule zu verbringen.

Für Angus ist das der pure Albtraum, nicht zuletzt, weil außer ihm noch genau ein Lehrer vor Ort bleibt: Sein Erzfeind Paul Hunham (Paul Giamatti) – pedantisch, altmodisch, alles in allem eine ätzende Person, die ihre Schüler nicht ausstehen kann. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Zwischen den Fronten steht die ruppige, aber fürsorgliche Schulköchin Mary (Da'Vine Joy Randolph), die ebenfalls geblieben ist.

Universal Pictures International Germany GmbH Trostlose Weihnachten in The Holdovers

Anfangs sind die gemeinsamen Mahlzeiten mehr als unangenehm. Doch mit der Zeit kommen die drei nicht umhin, sich den anderen ein wenig zu öffnen. Verhärtete Fronten lösen sich langsam. Mit einem Mal müssen die drei erkennen, dass sie eben alle nur Menschen sind – die dieses traurige Weihnachten vielleicht gemeinsam ein kleines bisschen besser machen können.

The Holdovers ist liebevoll, unfassbar witzig und voller Gefühle, die uns alle etwas angehen



Diese Dramödie ist vor allem eins: Ein Manifest über Respekt und Menschlichkeit. Drei Figuren, drei Schicksale, dreimal emotionaler Ballast und vergrabene Traurigkeit. Dabei tauen nicht plötzlich alle auf und fallen sich hemmungslos in die Arme. Hier gibt es Barrieren, die schwer zu überwinden sind. Misstrauen und Ängste, die ein offenes Miteinander oft zurückhalten.

Universal Pictures International Germany GmbH The Holdovers

Kurzum sind alle Charaktere, brillant gespielt und im Fall von Joy Randolph mit einem Oscar prämiert, wirklich zu 100% nahbar und nachvollziehbar. Sie alle verhalten sich mal verständnisvoll, mal irrational, wie Menschen es eben tun. Und müssen doch lernen: Wir wissen nicht auf den ersten Blick, was in anderen vorgeht.

Im Laufe des Films lernen wir sie alle lieben, selbst den Horror-Lehrer aus der Geschichtshölle. Die patzigen Konfrontationen zwischen Angus und Mr. Hunham sind oft zum Brüllen komisch. Die verletzlichen Momente zum Heulen bitter. Die Botschaft unendlich hoffnungsvoll. The Holdovers aktiviert unsere Nächstenliebe, unsere Empathie. Und dafür muss er von viel mehr Menschen geschaut werden.

Diese emotionale Reise könnt ihr jetzt im Streaming-Programm bei WOW antreten.



