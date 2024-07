Geniale Serie auf Disney+ bricht 15 Jahre alten Emmy-Rekord: So viele TV-Oscars winken dem Format

Serien-Fans schwören schon lange auf die Serie The Bear bei Disney+. Nun geben ihnen auch die Emmy Awards Recht, denn so viele Nominierungen gab es im Comedy-Bereich noch nie.

Die Nominierungen für die Emmy Awards 2024 sind eingetrudelt und haben uns einen historischen Rekord im Bereich der Comedy-Serien aufgetischt.

Die Rede ist von der brillanten Restaurant-Dramedy The Bear: King of the Kitchen aus dem Streaming-Menü von Disney+, die schon mit der 1. Season satte zehn Emmys abräumte. Kann die 2. Staffel diesen Erfolg übertrumpfen?

The Bear auf Disney+ bricht Emmy-Rekord im Comedy-Bereich: 23 Nominierungen

Die Serie über einen genialen Chefkoch mit Haute Cuisine-Ausbildung, der zum dreckigen Sandwich-Imbiss seines verstorbenen Bruders in Chicago zurückkehrt, um den Laden aufzumotzen, ist eigentlich recht dramatisch. Da sie aber halbstündig ist und technisch gesehen als Comedy durchgeht, muss sie sich eben nicht mit Dramaserien wie Shogun messen.

Das ist auch ganz gut so, denn so ist nun ein Rekord gelungen. Laut Variety wurde The Bear insgesamt 23-mal für einen Emmy nominiert und hat damit den seit 2009 von 30 Rock gehaltenen Rekord mit 22 Nominierungen gebrochen. Köstlich!

FX The Bear

Aufgestellt ist das formidable Format natürlich als beste Comedy-Serie, mit Best Actor/Actress-Nominierungen für Jeremy Allen White und Ayo Edebiri in den kochenden Hauptrollen. Darüber hinaus hagelte es Noms für den Neben-Cast (Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce und Liza Colón-Zayas), den Gast-Cast (Jon Bernthal, Bob Odenkirk, Will Poulter) zwei Regisseure und die Autorin der berüchtigten Weihnachtsfolge aus Staffel 2. Plus weitere Technik-Emmys.

Welche Serien sind noch bei den Emmy Awards 2024 aufgestellt?

Im Comedy-Bereich schaffte es auch der Whodunnit-Krimi Only Murders in the Building auf über 20 Nominierungen. Im Dramabereich schoss Shogun mit 25 Preisaussichten den sprichwörtlichen Vogel ab. Und so sehen laut THR die Anwärter in den Hauptkategorien beste Dramaserie und beste Comedyserie aus:

Beste Dramaserie:

The Crown (Netflix)

Fallout (Amazon)

The Gilded Age (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith ( Amazon)

Shogun (FX/Disney+)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Beste Comedyserie:

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

Hacks (HBO/Max)

Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX/Disney+)

What We Do in the Shadows (FX/Disney+)





Verliehen wird der "Serien-Oscar" der Television Academy am 15. September dieses Jahres.



Wann geht es auf Disney+ mit The Bear weiter?

Während die 3. Staffel von The Bear schon seit dem 26. Juni bei Hulu und FX in den USA zu sehen ist, lässt sich das deutsche Release noch etwas Zeit. Hierzulande gehen die neuen Folgen erst am 14. August 2024 bei Disney+ online.