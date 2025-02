Genialer Serienkiller-Thriller erstmals im Abo: Das Meisterwerk hat 2024 komplett überrascht

In der Streaming-Flat könnt ihr jetzt erstmals einen mitreißenden Serienkiller-Thriller streamen. Neben bildgewaltigem Schrecken punktet der Hit mit einem furchteinflößenden Nicolas Cage.

Letztes Jahr ist mit Longlegs ein Serienkiller-Thriller im Kino gelaufen, der an Glanzzeiten des Genres wie Das Schweigen der Lämmer angelehnt ist. Kommerziell wurde der Film von Regisseur Osgood Perkins zum Mega-Erfolg. Das ist ein Glücksfall, denn hinter dem Hype steckt ein bildgewaltiges Horror-Meisterwerk mit einem beängstigend guten Nicolas Cage.

Falls ihr Longlegs verpasst habt oder nochmal schauen wollt, dann könnt ihr den Film ab sofort bei MagentaTV im Abo ohne Zusatzkosten streamen.

Serienkiller-Kracher im Stream: Darum geht es in Longlegs

In der Handlung des Films spielt It Follows-Star Maika Monroe die junge FBI-Agentin Lee Harker, die irgendwann in den 90ern einen mysteriösen Serienmörder (Nicolas Cage) jagt. Dieser hat nicht nur mehrere Familien auf dem Gewissen, die nach unerklärlichem Muster sterben, sondern ist wohl in okkulte Praktiken verstrickt. Irgendwann enthüllt Lee, dass sie mit den Fällen persönlich verbunden ist.

Horror-Highlight Longlegs verwandelt Serienkiller-Jagd in Höllentrip

Mit dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Hauptfigur und dem rätselhaft im Hintergrund lauernden Killer erinnert Longlegs schnell an vergleichbare Serienkiller-Highlights. Regisseur Osgood Perkins setzt aber nach und nach auf eine ganz eigene Mythologie, die sich in den ebenso eindrucksvoll wie beklemmend komponierten Bildern durch teils bizarre Details entfaltet.

Ein Ereignis für sich ist die Performance von Nicolas Cage, der vor der Veröffentlichung des Films komplett aus Trailern rausgehalten wurde. So faszinierend wie in Longlegs wurde der extravagante Star lange nicht mehr in Szene gesetzt. An dieser Stelle verraten wir zu seinem Serienmörder nicht zu viel. Er entpuppt sich später jedenfalls als markerschütternde Schlüsselfigur in diesem satanischen Puzzle, das übernatürlichen Schrecken mit realem Grauen verbindet.

Longlegs wurde an den Kinokassen zum Überraschungserfolg

Mit einem Budget, das weniger als 10 Millionen Dollar betragen soll, konnte Longlegs laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen fast 127 Millionen Dollar einspielen. Damit ist der Film, vor allem gemessen an seinen vergleichsweise moderaten Produktionskosten, ein absoluter Überraschungserfolg geworden.

Allein in den USA entwickelte sich Longlegs hinter A Quiet Place: Tag Eins und Alien: Romulus zum dritterfolgreichsten Horror-Release 2024. Das ist besonders deswegen beachtlich, weil der Streifen keinem größeren Franchise angehört und eine eigenständige, originelle Genre-Vision ist.

Longlegs streamt ab sofort bei MagentaTV+ in der Abo-Flatrate.