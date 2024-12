Gerard Butlers erfolgreichstes Action-Franchise geht als Serie weiter – und sie startet schon diesen Monat

Gerard Butler ist dank einer Bodyguard-Rolle zu einem der großen Action-Helden unserer Zeit avanciert. In seine Fußstapfen tritt jetzt ein anderer Star, der das Franchise mit einer Serie weiterführt.

Attacken aufs Weiße Haus, ein Anschlag in London, und dann noch Verräter in den eigenen Reihen: Gerard Butler kommt als Bodyguard des US-Präsidenten in der Has Fallen-Reihe mit jedem Problem klar. Mit über einer halben Milliarde US-Dollar Einspielergebnis (laut The Numbers ) stellen die drei Filme Butlers erfolgreichstes Action-Franchise dar.

Kein Wunder vermutlich, dass es zeitnah fortgesetzt wird. Und zwar noch diesen Monat – als Serie.

Gerard Butlers Action-Reihe Has Fallen bekommt Serien-Zuwachs

Mit Paris Has Fallen erscheint ein französischer Ableger der Reihe. Sie setzt ihre Vorgänger mit gewohnten Elementen fort: Hauptfigur ist Personenschützer Vincent Taleb (Tewfik Jallab), der für das Wohlergehen von Verteidigungsminister Philippe Bardin zuständig ist. Plötzlich erschüttert ein Anschlag Paris – Politiker wie Wirtschaftsbosse stehen beim Rachefeldzug eines Unbekannten im Fadenkreuz.

Neben Jallab stehen in Paris Has Fallen unter anderem Ritu Arya (Red Notice), Sean Harris (Mission: Impossible 6 - Fallout), Camille Rutherford (Anatomie eines Falls) oder Jamie Maclachlan (The Day of the Jackal) vor der Kamera.

Showrunner ist Howard Overman (Misfits), Butler selbst fungiert als Produzent der Serie.

Wann und wo erscheint Paris Has Fallen?

Wie Studiocanal vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung erklärte, wird Paris Has Fallen in zwei Tranchen am 23. Dezember und 30. Dezember 2024 auf dem Amazon Prime Video-Channel Studiocanal Presents: Allstars veröffentlicht. Es erscheinen jeweils vier Episoden.

Butlers Hauptreihe soll bald mit Night Has Fallen fortgesetzt werden. Einen Kinostart für das Action-Sequel gibt es noch nicht.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.