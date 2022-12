Geschenke für Star Wars-Fans: Die beste Baby Yoda-Puppe und 3 weitere, die auch ganz knuffig sind

Noch kein Weihnachtsgeschenk parat? Wie wäre es mit einer Baby Yoda-Puppe für die großen und kleinen Star Wars-Fans in der weit, weit entfernten Galaxis?

Grogu, auch bekannt als Baby Yoda, hat sich in der Disney-Serie The Mandalorian zu einer der beliebtesten Star Wars-Figuren entwickelt. Das kleine grüne Kind mit ungeheuren Kräften entwickelt in der Serie eine herzerwärmende Beziehung zu seinem Ziehvater, dem Mandalorian (Pedro Pascal).

Zum Fanliebling avancierte das zierliche Wesen aber auch wegen seines großen Hungers und kauzigen Verhaltens. Wer zu Weihnachten noch ein Geschenk sucht, könnte Star Wars-Fans also mit einer der vielen Baby Yoda-Puppen beglücken.

Das ist die beste Baby Yoda-Puppe - Aber Achtung beim Preis!

Die mit Abstand beste Baby Yoda-Puppe ist Galactic-Snackin'-Grogu von Hasbro. Sie bietet mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekten sowie vier interaktive Accessoires.



Hasbro

Der knapp 24 cm große Kerl interagiert mit euch und lässt sich füttern. Keine andere Puppe ist so nah am "Original" aus The Mandalorian.

Größe: 23,5 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekte

inklusive 4 interaktiver Accessoires, die ihr Grogu geben könnt und auf die er reagiert

benötigt 4 AA-Batterien

Bei Amazon wird sie noch von einzelnen Verkläufern geführt.

Eine Lieferung soll zum Teil bis Weihnachten möglich sein. Allerdings sollte man hier genau auf den Preis schauen. Der Tiefstpreis der Grogu-Puppe lag im November bei knapp über 30 Euro, zum Teil wird sie jetzt für das Doppelte angeboten.

Fast 30 cm großer Baby Yoda

Disney Grogu-Puppe

Der nächste Baby Yoda interagiert zwar nicht direkt mit euch, verfügt aber trotzdem über diverse Soundeffekte und lässt sich sogar per Fernbedienung steuern. Dieses Modell hat folgende Merkmale:

Größe: 28 cm



Material: Acryl, Baumwolle

Soundeffekte und Bewegungssteuerung per Fernbedienung

benötigt eine A-Batterie Preis: 43,40 Euro bei Amazon*

Animatronischer Baby Yoda von Hasbro

Hasbro Baby Yoda

Der animatronische Baby Yoda von Hasbro lässt sich zwar nicht fernsteuern, interagiert aber mit euch, wenn ihr ihn berührt. Streichelt ihr ihm über den Kopf, bewegt er Arme, Kopf, Ohren und Augen und erinnert dabei ein wenig an einen Furby. Diese Puppe besitzt folgende Features:

Größe: 21 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 25 Sound- und Bewegungseffekte

benötigt 3 AAA-Batterien Preis: 50,49 Euro bei Amazon *

Süßer Baby Yoda für knapp 30 Euro

Hasbro/Disney Das Kind-Puppe

Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Baby-Yoda-Puppe für alle diejenigen, die gerne etwas weniger Geld für einen Grogu mit Soundeffekten ausgeben möchten. Der 19 cm große Baby Yoda von Hasbro ist die günstigste sprechende Figur in unserer Liste, bringt aber trotzdem eine ganze Reihe von Sounds und Accessoires mit.

Größe: 19 cm

Material: Kunststoff

bewegliche Teile und zwei Accessoires

zehn Soundeffekte

benötigt 3 LR44--Batterien

Preis: 31,99 Euro bei Amazon *



In unserem Artikel mit den besten Baby Yoda-Puppen findet ihr weitere Angebote, die besonders Sammler interessieren könnten.

