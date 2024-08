Geschnittene Deadpool & Wolverine-Szene gibt Aufschluss über Schicksal eines Fan-Lieblings: Schauspieler hofft auf eigenen Film

Deadpool & Wolverine war ein reines Cameo-Festival. Ein besonderes Gaststar-Highlight zeigt sich jetzt in einer geschnittenen Extra-Szene, die über das Schicksal der Marvel-Figur aufklärt.

Das Marvel-Crossover Deadpool & Wolverine ist aktuell noch im Kino zu sehen und damit beschäftigt, Alles steht Kopf 2 vielleicht doch noch den Rang als erfolgreichster Film des Jahres 2024 abzulaufen. Eines steht jedoch jetzt schon fest: An Cameos macht dem Film mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman so schnell niemand was vor.

So viele Gastfiguren ließen sich sogar blicken, dass nicht alle losen Fäden zu Ende erzählt werden konnte. Unter anderem die von X-Mann Gambit (Channing Tatum), von dem Reynolds jetzt eine geschnittene Abschluss-Szene auf Instagram teilte (via Variety ).

Geschnittene Deadpool & Wolverine-Szene mit guter Nachricht für Marvel-Fans: Gambit ist in Ordnung

Wie im kurzen Videoclip zu sehen ist, muss Gambit sich keine Sorgen darüber machen, nach dem Kampf im Void für immer gestrandet zu sein. Wie deutlich in der Reflektion seiner Augen zu erkennen ist, öffnet sich ganz in seiner Nähe das, was Deadpool und auch Reynolds "Marvel Sparkle Circle" (Marvel-Funkelkreis) nennen. Jene Portale also, mit denen man locker durch das Comic-Multiversum hopsen kann. Seht selbst:

Einem eigenen Gambit-Film wurde vor fünf Jahren erst eine Absage erteilt. Aber könnte es sein, dass der Auftritt in Deadpool & Wolverine erneutes Interesse an der Figur entfacht hat und Disney es sich noch einmal überlegt? In einem Interview (ebenfalls via Variety ) meinte Tatum neulich erst, als er zu einem eigenen Gambit-Abenteuer befragt wurde:

Ich hoffe es sehr. Von eurem Mund in Gottes Gehörgang. Schreibe es in die Existenz, mein Freund. Bitte!

Vielleicht muss der Gambit-Darsteller jetzt nur noch seine Karten richtig spielen, um seinen eigenen Film zu bekommen. Oder den richtigen Partner für ein ebenso lukratives Charakter-Crossover finden.

Disney Gambit in der geschnittenen Deadpool & Wolverine-Szene

Oder wie wär es mit einer Origin-Story in Serienform? Vorgeschichten sind nämlich grad sehr populär. Apropos ...

