Gewaltige Marvel-Verschwörung: Der Trailer für Secret Invasion sieht aus wie das beste MCU-Projekt seit No Way Home

Die erste Marvel-Serie 2023 bei Disney+ kündigt sich mit einem neuen Trailer an. Bei Secret Invasion scheint es sich um eines der bisher düstersten MCU-Projekte zu handeln.

Die Marvel-Serien bei Disney+ haben zuletzt eine Pause eingelegt. Seit She-Hulk: Die Anwältin ist abseits von Werewolf by Night und The Guardians of the Galaxy Holiday Special kein neues MCU-Projekt bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht worden. Nun erwartet uns dafür eine umso spannendere Geschichte.

Erste Marvel-Serie 2023: Im Secret Invasion-Trailer deckt Nick Fury eine große Verschwörung auf

In Secret Invasion kehrt Samuel L. Jackson als Nick Fury ins Marvel Cinematic Universe zurück. Während seiner Abwesenheit hat sich dort vieles verändert. Der Vater der Avengers-Initiative deckt eine große Verschwörung auf, die das Machtgefüge der Welt komplett auf den Kopf stellt. Die Menschheit ist nicht allein auf der Erde.

Wie sich herausstellt, wird der blaue Planet von einer Gruppe formwandelnder Skrulls. Fury setzt alles daran, um die Bedrohung aufzuhalten, allerdings wird sein Kreis an Verbündeten immer kleiner. Selbst hinter den Gesichtern von Maria Hill (Cobie Smulders) und Everett K. Ross (Martin Freeman) könnte sich ein Skrull verstecken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Secret Invasion schauen:

Secret Invasion - Trailer #2 (English) HD

Die Skrulls lieferten in Captain Marvel ihr MCU-Debüt ab. In diesem Zuge haben wir auch den von Ben Mendelsohn verkörperten Skrull Talos kennengelernt, der in Secret Invasion eine zentrale Rolle einnimmt. Talos kommt nicht allein: Er hat seine Tochter G'iah mitgebracht, die von Game of Thrones-Star Emilia Clarke gespielt wird.

Neben Clarke ist Olivia Colman der größte MCU-Neuzugang. In Secret Invasion schlüpft die u.a. aus The Crown bekannte Schauspielerin in die Rolle von Sonya Falsworth, die eine führende Position beim MI6 einnimmt und in der Vergangenheit mit Fury zusammengearbeitet hat. Die Frage ist nur, ob er ihr immer noch trauen kann.

Wann startet Secret Invasion bei Disney+?

Secret Invasion startet am 21. Juni 2023 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden mit einer Lauflänge zwischen 40 und 50 Minuten. Veröffentlicht werde diese im Wochentakt. Secret Invasion ist nicht nur die erste Marvel-Serie 2023, sondern auch die erste Serie aus Phase 5 des Marvel Cinematic Universe.

