Gewaltige Schlacht in Sicht: House of the Dragon entfesselt im Trailer zu Folge 4 mächtigsten Drachen von Westeros

Die 2. Staffel von House of the Dragon bittet zum Drachentanz. Das macht die Vorschau auf die kommende Folge klar, in der Westeros brennen und beben wird.

Kommendes Wochenende wird der Krieg zwischen Team Grün und Team Schwarz ernsthaft eskalieren. Zumindest, wenn wir nach dem House of the Dragon-Trailer zur Episode 2x04 gehen, der nicht nur eine anstehende Enthauptung und marschierende Truppen zeigt, sondern vor allem auch heiße Drachen-Action, auf die Fans seit Beginn der aktuellen Season warten.

Vermutlich müssen wir danach erneut unseren Artikel über die Todesfälle in House of the Dragon aktualisieren. Hier schon mal der Trailer:

House of the Dragon - S02E04 Trailer (English) HD

"Du musst die Drachen in den Krieg schicken": So heiß wird die kommende Folge von House of the Dragon

Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) gibt in der Folge den Befehl, ihre Drachen zu entfesseln. Wen wir aber vor allem in der Vorschau zu Gesicht bekommen, ist Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) von der gegnerischen Seite auf Vhagar, dem ältesten und mächtigsten Drachen von ganz Westeros. Nicht umsonst trägt das Ungeheuer den Spitznamen Königin aller Drachen. Nur der längst verstorbene Balerion war größer.

Vhagar wurde nach einer valyrischen Gottheit bekannt und hat schon einige historische Schlachten mit Visenya und Baelon Targaryen hinter sich. Zuletzt war Laena Velaryon (Nanna Blondell) ihre Drachenreiterin, bis diese sich während einer Schwangerschaft mit tödlichen Komplikationen lebendig von ihrer Drachin verbrennen ließ. Aemond riskierte daraufhin sein Leben, um eine Verbindung zu Vhagar aufzubauen – was ihm zum Verdruss von Leanas Kindern sogar gelang.

HBO Daemon (Matt Smith) und sein Drache Caraxes

Team Grün verfügt somit über die größte Einzelmacht in ganz Westeros und zählt auch noch die kleineren Drachen Sonnenfeuer und Traumfeuer zu seiner Seite. Team Schwarz kann sich dafür eines größeren Drachenarsenals sicher sein. Zu diesem zählen Caraxes, Meleys, Mondtänzerin, Seerauch, Syrax, Tyraxes und Vermax. Silberschwinge und Vermithor sind derzeit reiterlos.

Und falls euch die vielen Menschen in House of the Dragon noch mehr verwirren als die paar Drachen, haben wir einen praktischen, spoilerfreien Stammbaum für euch.

Wann ist die 4. Folge von House of the Dragon zu sehen?

Neue Episoden des Game of Thrones-Prequels erscheinen wöchentlich in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Sky Deutschland und WOW. Die Folge 2x04 läuft somit in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2024, parallel zur US-Premiere von HBO.