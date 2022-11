Alle Tode in House of the Dragon: Diese 19 Figuren starben in Staffel 1 (chronologisch geordnet)

Wer sich beim Schauen von House of the Dragon in Erinnerung rufen will, welche bedeutsamen Charaktere in Staffel 1 gestorben sind, findet hier eine nach Folgen geordnete Übersicht.

Genau wie Game of Thrones schreckt auch die Prequel-Serie House of the Dragon nicht davor zurück, Figuren unerwartet ableben zu lassen. Um den Überblick zu behalten, fassen wir chronologisch für euch zusammen, welche Charaktere wann und wie umgekommen sind. Kriterium für eine Aufnahme in diese Todes-Liste ist, dass die Verstorbenen einen Figuren-Namen hatten und bedeutsam für die Serien-Handlung waren.

Wenn ihr noch mitten in House of the Dragon steckt, dann scrollt nur jeweils bis zu den Episoden, die ihr schon gesehen habt. Denn es gilt natürlich: Ab hier folgen Spoiler für die jeweiligen Folgen aus Staffel 1.



Wer stirbt in der 1. Episode von House of the Dragon?

Aemma Targaryen stirbt in der 1. Folge von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Aemma Arryn (Sian Brooke)

König Viserys Ehefrau Aemma Arryn, die gemäß Targaryen-Stammbaum zugleich seine Cousine war, führte viele Jahre eine glückliche Ehe an der Seite des Westeros-Herrschers. Sie schenkte ihm mit Rhaenyra eine Tochter, hatte aber auch mehrere Fehlgeburten.

Todesart: Verblutet bei der Geburt ihres letzten Kindes nach Not-Kaiserschnitt

Verblutet ihres letzten Kindes nach Not-Kaiserschnitt Schauspielerin: Sian Brooke

Auftritt in: 1 Folge

Baby Baelon stirbt in der 1. Folge von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Baelon

Auf Viserys und Aemmas Sohn ruhten die Hoffnungen, dem Land einen allgemein akzeptierten Thronfolger zu schenken. Baelon Targaryen starb jedoch direkt nach der Geburt, kurz nach seiner Mutter. Woraufhin Viserys beschloss, Rhaenyra öffentlich zu seiner Nachfolgerin zu erklären.

Todesart: Kindstod kurz nach der Geburt, mit unbekannter Ursache

kurz nach der Geburt, mit unbekannter Ursache Schauspieler: nicht bekannt

Auftritt in: 1 Folge

Wer findet in der 2. Episode von House of the Dragon den Tod?

Ser Ryam stirbt in der 2. Folge von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Ryam Rothweyn / Ryam Redwyne (Garry Cooper)

Folge 2 hat lediglich das Ableben von Ser Ryam Redwyne (im Deutschen: Ryam Rothweyn) zu beklagen. Der Ritter war in Folge 1 viel im Hintergrund an der Seite des Königs präsent. Sein Tod wird erwähnt, aber nicht gezeigt. Bedeutsam ist sein Fehlen in Folge 2 insofern, dass dadurch die Stelle für den nächsten Lord Kommandanten (Ser Harrold Westerling) und ein Posten in der Königsgarde (für Ser Criston Cole/Kriston Kraut) frei werden. Sein Name ist als der eines großen Ritter auch zu Game of Thrones' Zeiten noch bekannt



Todesart: während Krankheit friedlich eingeschlafen

Schauspieler: Garry Cooper

Auftritt in: 1 Folge

House of the Dragon-Tode in Episode 3 von Staffel 1

Der Krabbenspeiser stirbt in der 3. Folge von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: der Krabbenspeiser (Daniel Scott-Smith)

Der Crabfeeder (Deutsch: Krabbenspeiser), eigentlich Prinz-Admiral Craghas Drahar, war der myrische Fürst, der die politisch umkämpften Inseln der Trittsteine zwischen Westeros und Essos für die Triarchie eroberte. Seinen Spitznamen verdiente sich der maskierte (durch die Grauschuppen-Krankheit entstellte) Mann, weil er seine überlebenden Feinde bei Ebbe bis zum Hals am Strand eingrub und so den Krabben auslieferte.

Todesart: von Daemon in der Schlacht per Schwert gezweiteilt

Schauspieler: Daniel Scott-Smith

Auftritte in: 2 Folgen

House of the Dragon-Tode in Episode 4 von Staffel 1

Jerrel Bracken stirbt in der 4. Folge von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Jerrel Bracken (Gabriel Scott)

Jerrel Bracken (im Deutschen: Amos Bracken) von Stone Hedge (Steinheck) buhlt wie viele andere Bewerber um die Gunst der Prinzessin Rhaenyra, die einen Gatten finden soll. Er triezt dabei den deutlich jüngeren Verehrer Willem Blackwood (Samwell Schwarzhain) und unterliegt ihm überraschend im Zweikampf.

Todesart: Schwert-Bauchstich im Duell

im Duell Schauspieler: Gabriel Scott

Auftritt in: 1 Folge

Wer stirbt in der 5. Episode von House of the Dragon?

Rhea Royce stirbt in Folge 5 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Rhea Royce (Rachel Redford)

Daemon Targaryens entfremdete erste Ehefrau Rhea Royce (Deutsch: Rhea Rois) war Lady von Runestone (Runenstein) und wurde von ihm auch abfällig "Bronze Bitch" (Bronzeschlampe) genannt. Da Viserys die Ehe nicht auflösen wollte, tötete Daemon seine Gemahlin nach einem herbeigeführten Pferdesturz schließlich und ließ es wie einen Reitunfall aussehen.

Todesart: von Daemon mit Stein erschlagen

Schauspielerin: Rachel Redford

Auftritt in: 1 Folge

Joffrey Lonmouth stirbt in Folge 5 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Joffrey Lonmouth (Solly McLeod)

Ser Joffrey Lonmouth (im Deutschen: Gottfrid Lonmund) war der "Ritter der Küsse" und Favorit von Ser Laenor Velaryon. Bei der Hochzeit von Laenor und Rhaenyra schlug Joffrey Criston Cole (Kriston Kraut) – von einem Liebhaber zur anderen – vor, die Geheimnisse ihrer Affären-Partner zu wahren. Woraufhin der gekränkte Ritter ihm kurze Zeit später den Schädel einschlug. Nach Joffreys Tod benannten Rhaenyra und Laenor ihr drittes Kind nach dem Verstorbenen.

Todesart: zu Tode geprügelt von Criston Cole

von Criston Cole Schauspieler: Solly McLeod

Auftritte in: 2 Folgen

Wer kommt in der 6. Episode von House of the Dragon alles zu Tode?

Laena Velaryon stirbt in Folge 6 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Laena Velaryon (Nanna Blondell)

Laena Velaryon war die Tochter von Rhaenys und Corlys Velaryon und die ältere Schwester von Laenor. Sie ehelichte Daemon Targaryen und bekam mit ihm im Exil in Pentos Zwillingstöchter: Baela und Rhaena. Bei ihrer dritten Geburt gab es allerdings schwere Komplikationen und sie entschloss sich, den Tod einer Drachenreiterin zu sterben: Sie befahl ihrem Drachen Vhagar, sie zu verbrennen.

Todesart: im Drachenfeuer verbrannt

verbrannt Schauspielerin: Nanna Blondell (bzw. davor Nova Fouellis-Mose und Savannah Steyn)

(bzw. davor Nova Fouellis-Mose und Savannah Steyn) Auftritte in: 4 Folgen

Lyonel Strong stirbt in Folge 6 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Lyonel Strong (Gavin Spokes)

Lord Lyonel Strong (im Deutschen: Lyonel Kraft) diente im Kleinen Rat und war zeitweilig die Hand von König Viserys bzw. sein Meister des Rechts. Er war außerdem der Vater von Ritter Harwin und Fußfetischist Larys. Nachdem die Gerüchte zu Harwins Bastard-Söhnen mit Prinzessin Rhaenyra immer lauter wurden, zog Lyonel sich mit seinem Erben auf den Stammsitz Harrenhal zurück, wo er bei einem (gelegten) Feuer ums Leben kam.

Todesart: in Harrenhal verbrannt

Schauspieler: Gavin Spokes

Auftritte in: 6 Folgen

Ser Harwin Strong stirbt in Folge 6 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Harwin Strong (Ryan Corr)

Ser Harwin Strong (im Deutschen: Harwin Kraft), diente als ältester Sohn von Lyonel Strong am Hof und wurde nicht nur Rhaenyras Beschützer, sondern auch ihr Liebhaber. Sein Beiname "Breakbones" (Knochenbrecher) wies ihn als einen der stärksten Männer des Landes aus. Seine unehelichen Söhne mit Rhaenyra, Jacaerys, Lucerys und Joffrey, wurden als die von Laenor ausgegeben. Im Zuge des drohenden öffentlichen Skandals zog er sich mit seinem Vater nach Harrenhal zurück und fiel dort zusammen mit ihm einer Brandstiftung zum Opfer.

Todesart: in Harrenhal verbrannt

Schauspieler: Ryan Corr

Auftritte in: 4 Folgen

Wer stirbt in der 7. Episode von House of the Dragon?

House of the Dragon-Tode in Episode 8 von Staffel 1

Vaemond Velaryon stirbt in Folge 8 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Vaemond Velaryon (Wil Johnson)

Erstaunlicherweise starb in Folge 7 von House of the Dragon niemand von Bedeutung. Dennund der Diener, dem Daemon an Laenors Stelle das Genick brach und der anschließend im Kamin als Leichen-Double verkohlt wurde, blieb namenlos.

Lord Vaemond Velaryon war der jüngere Bruder von Corlys Velaryon. Er wollte Rhaenyras Bastarde nicht als Erben seines Stammsitzes, Driftmark, akzeptieren. Sein öffentliches Anzweifeln ihrer Legitimität und Rhaenyras Beleidigung beendete deren Gatte Daemon mit einer spontanen Enthauptung.

Todesart: Kopf per Schwert zerteilt von Daemon

von Daemon Schauspieler: Wil Johnson

Auftritte in: 4 Folgen

Viserys Targaryen stirbt in Folge 8 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Viserys Targaryen (Paddy Considine)

König Viserys I. Targaryen war der fünfte Herrscher der Drachen-Dynastie in Westeros und setzte sich als Thronfolger bei einer Wahl der Häuser gegen seine ältere Cousine Rhaenys durch. Da er selbst lange keinen männlichen Thronfolger hatte, erklärte er seine Tochter Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin, zeugte später aber mit seiner zweiten Frau Alicent doch noch männliche Nachkommen. Eine langsam fortschreitende Krankheit ließ ihn körperlich immer mehr verfallen, bis er schließlich in seinem Bett starb. (Seine improvisierten letzten Worte sind dabei die Enthüllung eines tragischen Geheimnisses.)

Todesart: nach langer Krankheit samt Verfall eingeschlafen

samt Verfall eingeschlafen Schauspieler: Paddy Considine

Auftritte in: 9 Folgen

Wer stirbt in der 9. Episode von House of the Dragon?

Lyman Beesbury stirbt in Folge 8 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Lord Beesbury (Bill Paterson)

Lord Lyman Beesbury (im Deutschen: Lyman Biengraben) von Honeyholt (Honigstock) diente unter König Viserys sowie dessen Vorgänger im Kleinen Rat als Meister der Münze. Als der Rhaenyra-Anhänger in der ersten Ratsversammlung nach dem Tod des Monarchen Zweifel zum Vorgehen von Alicents grüner Fraktion äußerte, wurde er vor Ort von Criston Cole ermordet.

Todesart: Kopf am Tisch eingeschlagen von Criston Cole

von Criston Cole Schauspieler: Bill Paterson

Auftritte in: 8 Folgen

Lord Merryweather, Lady Fell und Lord Caswell sterben in Folge 8 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Merryweather (Paul Clayton), Fell (Miriam Lucia), Caswell (Paul Hickey)

Die Adelsleute Lord Merryweather (Deutsch: Sonnwetter), Lady Fell und Lord Allun Caswell (Kaswell) schworen allesamt Rhaenyra als Königin die Treue. Als die "Schwarzen" Anhänger nach Viserys Tod im Thronsaal von den "Grünen" aufgefordert wurden, das Knie vor dem neu gekrönten jungen König Aegon II. zu beugen, wollten Merryweather und Fell ihren vorigen Eid nicht brechen und wurden kurz darauf exekutiert. Lord Caswell gab zunächst vor überzulaufen, versuchte dann aber zu fliehen und wurde ebenfalls erhängt.

Todesart: auf Ottos Befehl hin erhängt

Schauspieler:innen: Paul Clayton (Merryweather), Miriam Lucia (Fell) & Paul Hickey (Caswell)

(Merryweather), (Fell) & (Caswell) Auftritte in: 1 Folge, 1 Folge & 3 Folgen

Wer stirbt in der 10. Episode von House of the Dragon?

Visenya Targaryen stirbt in Folge 10 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Visenya Targaryen

Wie die 1. Staffel House of the Dragon beginnt, so endet sie auch: mit einem toten Baby. Diesmal ist es die Tochter von Daemon und Rhaenyra, Prinzessin Visenya Targaryen,

die als Totgeburt zur Welt kommt. Außerdem mit Schuppen, wie das bei einer (Inzest-)Tochter aus dem Haus der Drachen offenbar passieren kann.

Todesart: überlebt ihre Geburt nicht

nicht Auftritt in: 1 Folge

Arrax stirbt in Folge 10 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Arrax

Von allen Drachen in House of the Dragon ist Lucerys Reittier Arrax der erste, den wir sterben sehen (wenn wir den Schädel des schon länger toten Balerion nicht mitzählen). Kaum eingeführt muss der junge Drache auch schon wieder sein Leben lassen und fällt bei seiner fliegenden Flucht den Kiefern des uralten Riesendrachen Vhagar zum Opfer.

Todesart: von Drache Vhagar zerbissen

Auftritte in: 1 Folge



Lucerys Targaryen stirbt in Folge 10 von House of the Dragon

© HBO House of the Dragon-Tode: Lucerys Targaryen (Elliot Grihault)

Prinz Lucerys Velaryon, genannt Luke, ist Rhaenyras zweiter Sohn. Offiziell ist er Laenors Kind, was ihn (weil seinem älteren Bruder Jace die Königskrone zusteht) zum Erben von Driftmark macht. Inoffiziell ist Luke aber einer der drei unehelichen Söhne von Harwin Strong. Dass er in einem Streit mit Alicents zweitem Sohn Aemond seinem Cousin ein Auge aussticht, hat noch Jahre später schwere Konsequenzen: Als Luke als Gesandter im Auftrag seiner Mutter zu Lord Baratheon reist, ist Aemond bereits dort und will Rache üben. Dass sein Drache Vhagar den flüchtenden Lucerys in der Luft zerreißt, beabsichtigte er dann aber doch nicht. (Doch es gibt auch Theorien zu Lukes Überleben.)

Todesart: von Drache zerfetzt

Schauspieler: Elliot Grihault (bzw. davor Harvey Sadler)

(bzw. davor Harvey Sadler) Auftritte in: 4 Folgen

House of the Dragon im Podcast

Wir haben das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen begleitet. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.



Welcher Figuren-Tod in House of the Dragon hat euch am meisten mitgenommen?