Gewaltiges Fantasy-Epos aus Deutschland stellt 800 Jahre alte Drachen-Geschichte auf den Kopf – jetzt gibt es die ersten Bilder

Einer der größten Fantasy-Filme des Jahres kommt aus Deutschland. Hagen wirft einen neuen Blick auf eine 800 Jahre alte, blutige Geschichte. Jetzt gibt es erste Bilder.

Fantasy-Epos Hagen erzählt die Geschichte eines tragischen Bösewichts

Jannis Niewöhner verkörpert den deutschesten Helden aller Zeiten. Als Drachentöter Siegfried ist er bald im Fantasy-Spektakel Hagen zu sehen, das sowohl als Kinofilm als auch als Hagen -Serie veröffentlicht wird. Die Story des epischen Projekts(via GEO ). Erste Bilder versprechen ein finsteres und blutiges Drama.

Hagen ist eine Adaption des Romans Hagen von Tronje von Wolfgang Hohlbein, der den Bösewicht des Nibelungenlieds zum Protagonisten macht: Hagen von Tronje (in Film und Serie: Gijs Naber) sichert als Waffenmeister des Königreichs Burgund dessen Zukunft. Heimlich ist er in Königstochter Kriemhild (Lilja van der Zwaag) verliebt. Als der Drachentöter Siegfried (Niewöhner) in der Hauptstadt Worms auftaucht, geraten Hagens politischer Anspruch und seine romantischen Ambitionen in Gefahr.

Produktionsstudio Constantin Film hat jetzt die ersten Szenenbilder zum Fantasy-Spektakel Hagen veröffentlicht:

Die Bilder versprechen ein Fantasy-Epos, dessen Macher weder an Ausstattung noch am Kunstblut gespart haben. Auf den Regiestühlen für Film und Serie sitzen Cyrill Boss und Philipp Stennert (Neues vom Wixxer).

Wann und wie kommt Hagen nach Deutschland?

Der Hagen-Film soll laut Constantin -Webseite am 31. Oktober 2024 in die Kinos kommen. Die Serie hat bisher noch keinen konkreten Starttermin. Beide Formate werden laut einer Pressemitteilung von RTL Deutschland für RTL+ ausgewertet. Inwiefern sich Serie und Film inhaltlich unterscheiden, ist noch nicht bekannt.

