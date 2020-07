Gewaltiges MCU-Crossover: Die größten Avengers auf Fan-Postern zu Secret Wars

Wird es ein Avengers 5 geben? Das Marvel-Crossover Secret Wars könnte es werden. Fan-Poster machen schon jetzt auf das Projekt neugierig.

Euphorisch geht anders. Bei der gestrigen Nachricht, dass das Regie-Team Joe Russo und Anthony Russo einen weiteren großen, vielleicht sogar den größten MCU-Film im Auge haben, war eure Stimmung nicht so euphorisch wie erwartet.

Das Marvel-Crossover Secret Wars geistert schon länger in den Köpfen der beiden Brüder herum. In der zugrunde liegenden 12-teiligen Comic-Reihe kommen zahlreiche Marvel-Helden vor, wie Captain America, Iron Man, die Fantastischen Vier und Vertreter der X-Men wie Wolverine. Ob es wohl wirklich zu einer Verfilmung kommt? Vielleicht wird es ein Avengers 5 geben?

Der Grafiker und Designer BossLogic hat auf seinem Insta-Profil schon mal vorgegriffen und mehrere Fan-Poster zum möglichen Marel-Film produziert. Dabei hat er sich auf einzelne Superhelden konzentriert.

Schaut auf die Fan-Poster zum MCU-Crossover Secret Wars!

Spider-Man könnte zum Chef der neuen Avengers-Truppe aufsteigen. Immerhin hat Mentor Iron Man ihn ins Spiel gebracht. Für so manche Fans ist er sowieso zum Iron Man-Boy geworden.

Thor befindet sich aktuell nicht in unseren weltlichen Gefilden. Zwar würde er bestimmt gegen das Böse wieder in den Kampf ziehen, aber er hat enorm viele eigene Probleme, die es zu lösen gilt, so dass er als Leader wohl nicht in Frage kommt.

Worum geht es in Secret Wars?

Secret Wars ist eines der größten Superhelden-Crossover der Comic-Geschichte. Die Reihe vereint erstmals zahlreiche Superhelden in einer Storyline. Dabei wird vom kosmischen Bösewicht Beyonder erzählt, der verschiedenste Superhelden der Erde auf den fernen Planeten Battleworld teleportiert.

Hier will er die Helden gegeneinander kämpfen lassen, bis am Ende nur noch einer von ihnen übrig ist, der als einziger auf die Erde zurückkehren darf. Dabei ist offen, ob es einen Gewinner gibt. Die moralischen Konflikte, die durch derartige Kampfsituationen entstehen, könnt ihr euch bestimmt ausmalen.

Bevor Marvel-Chef Kevin Feige nicht sein offizielles Go gegeben hat, dürfen alle MCU-Fans von diesem Crossover weiter träumen.

Was haltet ihr von diesem großen MCU-Projekt der Russo-Brüder? Gefallen euch die Fan-Poster zu Secret Wars?