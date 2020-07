Gewaltiges MCU-Spektakel: Avengers 4-Macher wollen Endgame noch toppen

Mit Avengers 4 wurde das MCU zu einem gewaltigen Höhepunkt geführt. Die Regisseure des Films schwärmen jedoch schon von einem neuen Traumprojekt, das Endgame toppen soll.

Nach über 10 Jahren haben Joe Russo und Anthony Russo mit dem zweigeteilten Event Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame einen vorläufigen MCU-Höhepunkt erschaffen. Untätig bleibt das Regie-Duo aber nicht. Als nächstes sollen die Brüder mit dem Agenten-Actionfilm The Gray Man mit Ryan Gosling und Captain America-Star Chris Evans gleich ein ganz neues Netflix-Franchise auf die Beine stellen.

Dem Comicfilm-Universum wollen die Russos aber nicht endgültig den Rücken kehren. Schon länger schwärmen die Regisseure von dem Marvel-Crossover Secret Wars. In einem neuen Interview haben sie laut Comic Book jetzt wieder darüber gesprochen und Superlativen ausgepackt.

Gewaltiger als alle MCU-Filme: Regisseure wollen Marvels Secret Wars verfilmen

Schon 2018 haben die Russos erstmals interessiert über Secret Wars gesprochen. Die gewaltige Crossover-Comicreihe, in der viele verschiedene Marvel-Helden wie Captain America, Iron Man, die Fantastischen Vier und Vertreter der X-Men wie Wolverine versammelt werden, wurde durch die Übernahme von Fox durch Disney plötzlich zur konkreten Möglichkeit.

In einem neuen Interview mit BroBible schwärmten die Regisseure jetzt wieder über Secret Wars. Joe Russo spricht darüber, dass Infinity War und Endgame so etwas wie ihr Ersatz für so ein riesiges Projekt war:

Weißt du, ich habe das gelesen, als ich 10 oder 11 Jahre alt war, und es hat alle Helden im großen Rahmen zusammengebracht. Es war eines der ersten großen Bücher, die das machten - das war für mich wirklich Event-Storytelling vom Feinsten. Und was passiert, wenn man all diese Persönlichkeiten zusammenbringt?

Ich mag auch die Idee, dass sich Bösewichte mit Helden zusammenschließen müssen. Anthony und ich mögen komplizierte Beziehungen zwischen Helden und Bösewichten. Wir mögen Bösewichte, die glauben, dass sie in ihren eigenen Geschichten Helden sind. Etwas von der Größe von Infinity War zu machen stand in direktem Zusammenhang mit dem Traum von Secret Wars, der noch größer ist.

Anthony Russo geht noch weiter und kündigt Secret Wars als neuen möglichen MCU-Höhepunkt an:

Es wäre der größte Film, den du dir vorstellen kannst. Das ist es, was uns an der Geschichte wirklich begeistert - die Ambition ist noch größer als die Ambition der Infinity-Saga.

Für die aktuelle Zukunft des MCU ist Secret Wars von Chef Kevin Feige noch nicht eingeplant. Ein Projekt dieser Größenordnung mit verlässlichen Regisseuren wie den Russos wäre aber die logische Konsequenz, um einen Höhepunkt wie Infinity War und Endgame noch toppen zu können.

