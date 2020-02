Netflix veröffentlicht in drei Schüben die Ghibli-Filme. Am 1. März könnt ihr die Anime-Abenteuer diverser Heldinnen streamen. Sieben neue Filme gibt es als Nachschub.

Der Netflix-Ghibli-Deal geht in die 2. Runde. Nachdem diverse Animes des japanischen Studios am 1. Februar 2020 veröffentlicht wurden, veröffentlicht Netflix nun zum 1. März 2020 sieben weitere Ghibli-Filme. Die haben es auch gleich in sich, denn es findet sich unter ihnen ein Oscar-Gewinner sowie diverse Lieblinge der Moviepiloten.

Diese Ghibli-Filme gibt es ab dem 1. März 2020 bei Netflix