"Gierig und feige": Inventing Anna-Vorbild verklagt Netflix

Viele Figuren der Netflix-Serie Inventing Anna zeigen eine absolut zweifelhafte Moral. Eines der echten Vorbilder verklagt Netflix, weil es sich verunglimpft sieht.

Die schlimmste Figur in Inventing Anna: Netflix wird von Rachel Williams verklagt

Inventing Anna war Anfang 2022 ein großer Netflix-Hit. Die Drama-Serie über die Hochstaplerin Anna Sorokin ( Julia Garner ) beruht auf wahren Begebenheiten. Wie wahrheitsgetreu sie die Realität allerdings abgebildet, ist jetzt Teil einer Verleumdungsklage.

Williams war eine gute Freundin der echten Anna Sorokin und wird in der Serie von Katie Lowes gespielt. Dort gibt die Figur ein äußerst negatives Bild ab. Während sie gerne von Sorokins erschwindeltem Luxus profitiert, liefert sie ihre Gönnerin unter Druck sofort ans Messer.

© Netflix Katie Lowes als Rachel Williams in Inventing Anna

Dagegen klagt nun die echte Rachel Williams, die sich durch die Serie verunglimpft sieht. Im Gegenteil habe Williams für diverse Ausgaben selbst bezahlt und in Sorokins Namen etwa 70.000 US-Dollar an Schulden angehäuft, wie The Hollywood Reporter zitiert. Trotz solcher Unterschiede habe Netflix ihren echten Namen und reale biografische Details benutzt, so die Begründung der Klage. Die Serie zeige Williams als "gierig [...] und feige".

Ob Netflix eine Verurteilung fürchten muss, ist schwer abzuschätzen. Verleumdungsklagen vor US-Gerichten müssen einen böswilligen Vorsatz nachweisen können. Der Streamer müsste Williams' Namen also bewusst beschmutzt haben wollen oder zumindest die Verdrehung der Wahrheit billigend in Kauf genommen haben.

Podcast: Better Call Saul als zweites Ende von Breaking Bad

Better Call Saul erinnert uns als herausragende Serie am Ende noch einmal daran, warum wir Breaking Bad so geliebt haben. Wir legen mit unserem Gast Jonas Ressel von Cinema Strikes Back die Serie auch Neulingen nahe, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat das Spin-off Better Call Saul seiner Mutterserie Breaking Bad voraus? Wie ergänzen die zwei Serien einander? Das und mehr diskutieren wir, wenn es um Lieblingsfiguren, die Wechselwirkung von Tribut und Unabhängigkeit sowie das große unerwartete Finale geht.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Rachel Williams' Klage gegen Netflix?