"Ich wäre nicht so schamlos": Die echte Anna Sorokin verrät, was sie von Inventing Anna hält

Inventing Anna ist ein riesiger Netflix-Hit. Vorbild Anna Sorokin hat sich nun mit ihrer Meinung zu Serie zu Wort gemeldet. Lest, was sie zu ihrer Serienversion zu sagen hat.

Inventing Anna ist in aller Munde. Die Hochstapler-Serie bei Netflix folgt einer wahren Geschichte, in der die junge Anna (Julia Garner) sich durch Betrügereien Unmengen an Geld ergaunert. Nun erklärte Real-Vorbild Anna Sorokin, was sie von ihrer Darstellung in der Serie hält.

Schaut euch hier den Trailer zu Inventing Anna an:

Inventing Anna - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Anna Sorokin hält Netflix-Darstellung in Inventing Anna für überzogen

"Ich denke, ich wäre etwas selbstkritischer. Nicht immer, aber ich wäre nicht so kühn und schamlos", sagte sie im Gespräch mit Cosmopolitan . "Ich glaube, ich scheuche Leute [auch] nicht so sehr herum."

Dabei meldet sich Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey, direkt aus dem Gefängnis: Seit 2017 ist sie in den USA wegen Betrugs und Visa-Vergehen inhaftiert. "Ich bin immer noch hier drin, hab das Ganze also noch nicht wirklich hinter mich gebracht", erklärt sie zu ihrem eigenen Blick auf die Geschichte.

Kein Wunder: Die Story um ihre ergaunerten 275.000 US-Dollar ist so erschreckend wie unterhaltsam. Man kommt nicht umhin, ihr trotz all der Vergehen auch ein wenig Bewunderung entgegen zu bringen. Wer also noch nicht genug von der Netflix-Serie hat, sollte sich nach einem Inventing Anna-Ersatz umschauen.

