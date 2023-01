Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster kehrt nach 4 Jahren Wartezeit zurück – und bringt im Trailer die Welt an den Rand der Zerstörung

2019 war Die wandernde Erde einer der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres. Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die Science-Fiction-Fortsetzung The Wandering Earth 2 werfen.

Das Bild der Erde, die von den Menschen durch den Weltraum bewegt wird, war das spektakuläre Aushängeschild von Die wandernde Erde. 2019 räumte der chinesische Science-Fiction-Film die Kinokassen in seinem Heimatland leer, während er hierzulande exklusiv bei Netflix landete. Knapp vier Jahre später ist die Fortsetzung The Wandering Earth II in ihrem Heimatland angelaufen und hat Avatar 2: The Way of Water vom Kino-Thron gestoßen. Wobei Fortsetzung nur bedingt zur Handlung passt ...

Schaut euch den Trailer für die Sci-Fi-Fortsetzung hier an:

The Wandering Earth 2 - International Trailer (Englische UT) HD

Wandert die Erde wieder in The Wandering Earth 2?

In der Welt von Die wandernde Erde wurde der Planet von der Expansion der Sonne bedroht und daraufhin aus der Schusslinie "gezogen". Das Gros der Handlung in Teil 1 spielte im Jahr 2075, in dem die Erde sich auf Kollisionskurs mit dem Jupiter befindet.

Die Fortsetzung tritt ein paar Schritte zurück und verfolgt die Vorgeschichte von Die wandernde Erde. Wie kam es dazu, dass sich die Menschheit entschied, die Erde durch das Weltall zu ziehen und wie genau wurde der blaue Planet 2058 bewegt? Wer sich diese und andere Fragen nach Teil 1 gestellt hat, sollte sich The Wandering Earth 2 vormerken, der mit einer Laufzeit von knapp drei Stunden und State-of-the-Art-Effekten protzt.

Zur Besetzung gehören diesmal Superstar Andy Lau (Infernal Affairs) und The Wandering Earth-Veteran Wu Jing (Wolf Warrior). Mit Frant Gwo kehrt der Regisseur des Originals zurück.

Kommt The Wandering Earth 2 zu Netflix?

In China ist The Wandering Earth am vergangenen Wochenende angelaufen, pünktlich zum lukrativen chinesischen Neujahrsfest, das traditionell die Blockbuster-Saison der Volksrepublik darstellt. Der Sci-Fi-Film hat Avatar 2: The Way of Water von Platz 1 der heimischen Kino-Charts gestoßen und bislang rund 270 Millionen Dollar eingespielt (via EntGroup ).

Ob der Blockbuster erneut über Netflix seinen Weg nach Deutschland findet, steht leider noch nicht fest.

In seiner Kritik beschreibt Simon Abrams , Experte für ostasiatisches Kino, den Film als "spröde und altmodische Weltraum-Oper" mit "schönen und teuer aussehenden Computer-Effekten", die im Vergleich zum Vorgänger mehr Wert auf die Figuren und Emotionen lege.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.