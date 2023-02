Niedlicher Jedi-Wookie in Star Wars-Serie: Wer ist Gungi aus The Bad Batch?

Baby Yoda ist nicht genug. Die Star Wars-Serie The Bad Batch bringt jetzt auch einen niedlichen Fan-Liebling namens Gungi zurück. Wir erklären, was es mit dem Jedi-Wookie auf sich hat.

Ob gut oder schlecht, Fan-Favoriten können im Star Wars-Universum auch nach Jahrzehnten neue Auftritte feiern. So ist es nun in der zweiten Staffel von Star Wars: The Bad Batch geschehen. Der knuffige Jedi-Wookie Gungi kehrt zurück. Aber wer ist der zottelige Baby Yoda-Konkurrent?

Gungi war zuletzt 10 Jahre vor Star Wars: The Bad Batch zu sehen

Zum ersten Mal tritt Gungi 2012 in der fünften Staffel von Star Wars: The Clone Wars auf. Erst ist dort ein junger Padawan, der mit seinen Kameraden zum Planeten Ilum geschickt wird, um sein eigenes Lichtschwert zu konstruieren. Auf dem Weg zurück muss er sich diverse lästige Piraten vom Hals halten.

In The Bad Batch ist er einige Zeit darauf in die Hände eines skrupellosen Kartells geraten, aus denen ihn die Ex-Klonkrieger im Handumdrehen befreien. Ihr Plan sieht vor, den Wookie mit seinem Volk auf der Heimatwelt Kashyyyk zu vereinen. Doch der Planet muss zuerst vor einer Gruppe brutaler Söldner geschützt werden.

Wie sich an den Twitter-Reaktionen ablesen lässt, freuen sich viele Star Wars-Fans immens über seine Rückkehr. Die war schließlich alles andere als sicher. Zwischen den Ereignissen von The Clone Wars und The Bad Batch liegt immerhin das berüchtigte Order 66-Massaker, in dem viele Jedi und deren Schüler umkamen.

The Bad Batch Staffel 2 auf Disney+: Gibt es bald noch mehr von Gungi?

Ob seine Fans bald allerdings noch Gungi-Nachschub bekommen, scheint fraglich. Sein Auftritt in The Bad Batch wirkt mehr oder weniger abgeschlossen, ein Auftritt in kommenden Star Wars-Projekten unklar. Womöglich gibt es aber doch bald schon ein Wiedersehen. Folge 7 der 2. Staffel von The Bad Batch wird am 8. Februar 2023 auf Disney+ veröffentlicht.

