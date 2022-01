Gigantisches Sci-Fi-Projekt mit Robert Pattinson: Parasite-Macher dreht Horror-Variante von Der Marsianer

Diesen Science-Fiction-Film müsst ihr unbedingt im Auge behalten. Der Oscar-Gewinner Joon-ho Bong verfilmt mit Robert Pattinson ein hochinteressanten Space-Thriller.

Es gibt Filmprojekte, die lassen uns sofort aufhorchen. Es reichen allein die Namen der Beteiligten. Mickey7 ist eindeutig so ein Projekt, aus gleich mehreren Gründen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Oscar-Gewinner und Parasite-Regisseur Joon-ho Bong den noch unveröffentlichten Science-Fiction-Roman Mickey7 von Edward Ashton adaptieren – und das mit Batman-Darsteller Robert Pattinson in der Hauptrolle. Wir haben es hier also mit einer Kombination zu tun, die Großes erwarten lässt.

Sci-Fi-Großprojekt: Worum geht es in Mickey7?

Da, wie erwähnt, der Roman noch nicht veröffentlicht ist, müssen wir uns mit eher vagen Handlungsabrissen begnügen. Die Geschichte spielt in der Zukunft. Es geht um eine Figur namens Mickey7 (Pattinson), die Jobs annimmt, die anderen Angestellten zu gefährlich sind. Der Clou: Wenn er stirbt, regeneriert er sich einfach als Klon neu. Selbst die persönlichen Erinnerungen werden auf den neuen Mickey geladen.

Dieser Mickey7 wird auf eine Expedition zur Eiswelt Niflheim geschickt, die er kolonisieren soll. Irgendwie, irgendwo, irgendwann im Laufe dieser Reise passiert etwas und Mickey7 wird für tot erklärt. Als er wider Erwarten zur Mission zurückkehrt, hat sein Klon Mickey8 seinen Platz eingenommen.

Womit ist Mickey7 vergleichbar?

Der Film kling wie die Horror-Variation des einsamen Space-Movies, in dem einfach die bekanntesten Filmgesichter der Gegenwart in Astronautenanzügen in die Weite des Weltraums geschossen werden und man mal guckt, was passiert (sehr grob ausgedrückt). Zu den prominentesten Vertretern des Genres zählen Gravity und Ad Astra.

Am meisten scheint die Geschichte mit Der Marsianer - Rettet Mark Watney und dem Thriller Moon vergleichbar zu sein. In Der Marsianer strandet der für tot erklärte Matt Damon auf dem Mars und ist auf sich gestellt. In Moon triff Sam Rockwell während seiner Weltraumarbeit auf seinen eigenen Klon.

Was wird wohl der Regisseur Joon-ho Bong aus dem Mickey7-Stoff machen, der in den letzten 10 Jahren mit Snowpiercer, Okja und Parasite nachgewiesen hat, dass er eine der ausdrucksstärksten Stimmen des aktuellen Genre-Films besitzt. Das Setting scheint wie geschaffen für seinen scharfen Blick gesellschaftliche Spannungsverhältnisse. Zudem ist Bong Joon Ho bekannt für blutige Gewalteruptionen.

Auch Robert Pattinson ist Space-erprobt. Mit Claire Denis drehte er vor drei Jahren den abgründigen High Life, dessen Schauwerte sich am besten mit Blut, Sperma und Robert Pattinson zusammenfassen lassen.

Wann startet Mickey7?

Wohl allerfrühestens in 2 Jahren. Die Konturen des Projekts formen sich gerade erst aus. Es liegt noch viel Arbeit vor dem Start von Mickey7.

