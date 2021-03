Ginny & Georgia bei Netflix: Das wahre Alter der Schauspielerinnen macht für mich die Serie kaputt

Ginny & Georgia bei Netflix ist extrem beliebt. Doch seit ich das echte Alter der angeblich 15- und 30-Jährigen kenne, kann ich die Serie nicht mehr ernst nehmen.

Mit dem Wissen wächst der Zweifel, hat Goethe mal gesagt. Er kannte zwar den neuen Netflix-Überflieger Ginny & Georgia nicht, trifft damit meine Gefühle zur Serie aber auf den Punkt. Seit ich weiß, dass die Mutter-Tochter-Darstellerinnen Antonia Gentry und Brianne Howey nicht 15, sondern nur 6 Jahre auseinander sind, zweifle ich an der gesamten Serie.

Ginny & Georgia: Ich kann das Wichtigste der Netflix-Serie nicht mehr ernst nehmen

Das Wichtigste des Netflix-Hits sind Ginny, Georgia und ihre Beziehung zueinander. Das sagte auch Showrunnerin Sarah Lampert über den Kern der Serie:

Ich denke, die ersten drei Hauptcharaktere, die wir entwarfen, waren Ginny, Georgia und dann die Beziehung zwischen den beiden.

© Netflix Ginny & Georgia

Die Dynamik der Beziehung speist sich viel aus dem geringen Altersunterschied der beiden, da die Mutter Georgia mit ihren 30 Jahren gerade mal doppelt so alt ist wie ihre 15-jährige Tochter. Ihre Jahre als Teenagerin liegen also auch noch nicht so lange zurückliegen.

So alt sind die Darstellerinnen von Ginny und Georgia:

Georgia-Schauspielerin Brianne Howey spielt eine 30-Jährige und ist im echten Leben 31 Jahre . Bei Beginn der Dreharbeiten war sie vielleicht sogar genau 30 . Soweit, so realistisch.

spielt eine 30-Jährige und ist im echten Leben . Bei Beginn der Dreharbeiten war sie vielleicht sogar genau . Soweit, so realistisch. Ginny-Darstellerin Antonia Gentry spielt eine 15-Jährige und ist im echten Leben derzeit 24 Jahre alt.

spielt eine 15-Jährige und ist im echten Leben derzeit alt. Das macht einen Altersunterschied von 6 Jahren statt 15.

Beides sind erwachsene Frauen, die mitten im Leben stehen. Auch wenn sich Ginny-Darstellerin Antonia Gentry aufgrund ihrer viel zierlicheren Erscheinung äußerlich stark von Georgia unterscheidet, sieht man den beiden Darstellerinnen den geringen Altersunterscheid durchaus an.



Zum Vergleich: Die Gilmore Girls-Darstellerinnen Lauren Graham und Alexis Bledel waren 19 und 33 Jahre, als die Serie rauskam. Das hat für mich auch vom Aussehen her deutlich besser funktioniert.



© The WB/Netflix Gilmore Girls Staffel 1

Als ich die erste Folge von Ginny & Georgia bei Netflix geguckt habe, kam es mir schon komisch vor und im Nachhinein wünschte ich, ich hätte das echte Alter nicht gegoogelt. Ich kann die beiden seitdem nicht mehr als Mutter und Tochter ernst nehmen.



Da diese Beziehung allerdings das Herzstück der Serie ist, zerstört das Wissen um ihr Alter den ganzen Spaß am Bingen. Ich kann die beiden nur noch als Schwestern sehen.

Teenies werden bei Netflix ständig von Erwachsenen gespielt - aber das hier ist anders

Dass Erwachsene in ihren 20ern oder 30ern (!) Teenager*innen spielen war noch nie eine Seltenheit und wird auch heutzutage nur allzu oft praktiziert. Das ist prinzipiell natürlich überhaupt kein Problem. Gerade Netflix ist ein Wiederholungstäter, was das betrifft.

© Netflix Noch nie in meinem Leben: Darren Barnett ist 29

In einer anderen Netflix-Hit-Serie Bridgerton spielen die 34-jährige Schauspielerin von Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und die 31-jährige Darstellerin von Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) beide jeweis eine 17-Jährige. In Noch nie in meinem Leben ... spielt Love Interest Paxton (Darren Barnet) mit seinen 29 Jahren einen 16-Jährigen. Und unser aller Favorit Ncuti Gatwa ist nicht 16 wie seine Rolle des Eric in Sex Education, sondern 27 Jahre alt.

Bei Ginny & Georgia allerdings steht die Mutter-Tochter-Beziehung im Vordergrund. Die Dynamik der Mutter, die als Teenagerin schwanger wurde, und ihrer Teenager-Tochter, die ihre Sexualität entdeckt, ist ausschlaggebend dafür, dass die Serie funktioniert.

Genau das kann ich Ginny & Georgia nicht mehr abkaufen, egal, wie gut Antonia Gentry und Brianne Howey ihre Rolle spielen.

