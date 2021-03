Dämonen-Wahnsinn in WandaVision: Was im Marvel-Finale leider fehlt - und viele Fragen beantwortet hätte

Das Finale der Marvel-Serie WandaVision entstand unter Zeitdruck. Deshalb bekamen wir eine wilde und dämonische Action-Sequenz mit Dämonen nicht zu sehen, die einige offene Fragen beantwortet hätte.

Es lässt sich nicht leugnen, dass etwas mit dem Finale von WandaVision nicht stimmt. Obwohl die Kerngeschichte um Wandas Trauerbewältigung und ihre Wandlung zur Scarlet Witch zu einem emotionalen Abschluss gebracht wird, bleiben einige Story-Fäden in der Luft hängen und Fragen unbeantwortet.

Nach der Ausstrahlung des Finales sprach Regisseur Matt Shakman kürzlich in Kevin Smiths Podcast Fatman Beyond über die Entstehung von WandaVision, die erschwerten Produktionsbedingungen während der Corona-Pandemie sowie eine Dämonen-Verfolgungsjagd, die wir nie zu sehen bekommen werden.

Podcast für Marvel-Fans: Ist WandaVision besser als die MCU-Filme?

WandaVision: Die Folgen wurden auf den letzten Drücker fertiggestellt

Ein Großteil der MCU-Serie WandaVision wurde während der globalen Pandemie gedreht, die erheblichen Einfluss auf die ursprünglichen Pläne von Marvel hatte. Wie Shakman, der Regisseur aller 9 Episoden, erzählt, wurde die Postproduktion des Finales erst kurz vor der Ausstrahlung abgeschlossen.

Tatsächlich sollten die ersten 3 Folgen auf einen Schlag veröffentlicht werden. Der knappe Zeitplan für die Fertigstellung der späteren Folgen ließ Marvel aber auf Nummer sicher gehen, weshalb am Ende nur 2 Episoden zum Start verfügbar waren.



Mehr zum WandaVision-Finale gibt's im Video-Recap zu Folge 9

Wanda, die Scarlet Witch, Visions Schicksal und das Ende der Serie | WandaVision Folge 9 Recap

Bei dem Interview ist außerdem herauszuhören, dass noch weitere Pläne verworfen wurden. Terminliche Probleme sorgten zum Beispiel dafür, dass Darcy Lewis im Finale nur für wenige Sekunden zu sehen ist und ihre Geschichte keinen Abschluss erhielt.



Wilde Dämonen-Verfolgung: Diese Szene fehlt im WandaVision-Finale

Die Auswirkungen der Pandemie sind aber vor allem im großen WandaVision-Finale zu bemerken. So enthüllte Matt Shakman nun eine große Action-Sequenz, die zwar gedreht, aber nicht fertiggestellt wurde.

In der geschnittenen Szene sollten sich die Kinder Billy und Tommy gemeinsam mit Darcy, Monica Rambeau sowie dem zuvor enthüllten Schauspieler Ralph Bohner in Agathas düsteren Keller begeben, um das Darkhold zu stehlen.

© Marvel Studios Die Familie Maximoff-Vision

Dabei werden sie von dem süßen Kaninchen Señor Scratchy aufgehalten, das sich plötzlich in einem garstigen und riesigen Dämonen verwandelt. Es folgte anschließend eine aufregende Verfolgungsjagd mit Anleihen an den Filmklassiker Goonies.

Diese Szene hätte endlich eine beliebte Marvel-Theorie bestätigt: Scratchy ist tatsächlich mehr als nur ein normaler Hase mit Vorliebe für tierische Snacks. Er ist Agathas dämonischer Beschützer.

Warum diese Sequenz nicht in der Serie zu sehen ist, hat verschiedene Gründe. Zum einen soll sie zu sehr vom Rest der Geschichte abgelenkt haben und hätte das Finale überfrachtet. Zum anderen wurden die visuellen Effekte für diese Szene nicht rechtzeitig fertiggestellt.

Das WandaVision-Finale hat zu viele lose Enden

Ob das Serienfinale von WandaVision noch ein weiteres actiongeladenes Set-Piece gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Ohne diese Szene wirkt die letzte Episode aber unfertig. Darcy taucht nicht mehr auf und auch Ralph Bohner tritt nach seiner Befreiung von Agathas Zauber nicht mehr in Erscheinung.

© Marvel Studios Ralph Bohner in WandaVision

Ein weiterer Auftritt Bohners hätte sicherlich alle Zweifel aus dem Weg räumen können, ob Evan Peters' Fietro nur ein grausamer Meta-Witz von Marvel war oder tatsächlich eine Verbindung des X-Men-Filmuniversums und des MCUs war.

Besonders schade ist aber, dass die neue Marvel-Superheldin Monica Rambeau und die Avengers-Kinder ihre Fähigkeiten im endgültigen Finale in nur einer kurzen Szene zur Schau stellen durften. So müssen wir nun eine ganze Weile warten, bis Monica in Captain Marvel 2 sowie Billy und Tommy in Doctor Strange 2 erneut zu sehen sind - und dann hoffentlich mehr zu tun bekommen.

Hättet ihr gerne mehr Action im WandaVision-Finale gesehen oder seid ihr mit dem Abschluss zufrieden?