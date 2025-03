Gladiator 2 im Stream: Jetzt steht fest, wann der Blockbuster in die Streaming-Flat kommt

Gladiator 2 war einer der am meisten erwarteten Blockbuster 2024. Schon in wenigen Wochen kommt der Film erstmals in eine Streaming-Flatrate.

Gladiator war einer der größten Blockbuster der 2000er, der Kritik und Publikum begeisterte und sogar bei den Oscars abräumte. Der Monumentalfilm von Ridley Scott schrie nicht gerade nach einer Fortsetzung, doch die Regie-Legende wagte es trotzdem. 24 Jahre später startete Gladiator II in den Kinos, um die Geschichte von Maximus' Erben weiterzuerzählen. Diesmal spielt Paul Mescal die Hauptrolle eines Gladiators, der sich mit Kaisern anlegt. Er wird unter anderem von Pedro Pascal, Denzel Washington und Connie Nielsen dabei begleitet. Wer Gladiator 2 im Kino verpasst hat, kann den Blockbuster schon bald per Streaming-Abo nachholen. Gladiator 2 streamen: Wann und wo kommt der Film in die Abo-Flatrate? Gladiator II kommt am 28. Mai 2025 in den Katalog von Paramount+. Das hat der Streaming-Dienst heute in einer Pressemitteilung mit neuen Programmzugängen bekannt gegeben. Damit kommt der Film ein halbes Jahr nach dem Kinostart bereits ins Angebot eines Streaming-Dienstes mit Abonnement-Option. Ob Gladiator 2, der von Paramount Pictures ins Kino gebracht wurde, irgendwann zu Netflix kommen wird, ist nicht bekannt. So könnt ihr Gladiator 2 jetzt schon im Heimkino schauen Wer nicht bis Mai warten will, kann Gladiator 2 bei den gängigen Anbietern als VOD kaufen und leihen, darunter sind Amazon *, Apple und Magenta TV. Darüber hinaus ist der Film seit kurzem auf DVD, Blu-ray und als 4K UHD verfügbar. Wer das Original schauen will, kann Gladiator mit Russell Crowe und Joaquin Phoenix derzeit in den Abonnements von Netflix, Prime Video und Sky schauen, sowie kostenlos und mit Werbung bei Joyn und Amazon. Mehr zum Film: Gladiator 2-Kameramann schießt gegen Ridley Scott



Die wahre Geschichte von Gladiator 2

Darum geht es in der Gladiator-Fortsetzung mit Paul Mescal und Denzel Washington Die Kaiser-Brüder Kaiser Geta (Fred Hechinger) und Caracalla (Joseph Quinn) regieren Rom im Jahr 200 nach Christus als Tyrannen. Der Traum eines gerechteren Reichs, den der Gladiator Maximus (Russell Crowe) einst träumte, ist 16 Jahre später passé. Hanno (Paul Mescal) lebt derweil im nordafrikanischen Numidien, als General Marcus Acacius (Pedro Pascal) das Gebiet für das Römische Reich erobert. Nach dem Angriff der römischen Truppen wird er zum Sklaven und fällt dem Aufsteiger Macrinus (Denzel Washington) für seinen Gladiatoren-Rennstall ins Auge. Indem Hanno sich in seinen Dienst stellt, erlangt er die Möglichkeit, in der Arena des Kolosseums Rache an Rom und Acacius zu üben. *Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das für euch keinerlei Auswirkungen.