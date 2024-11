Die wahre Geschichte von Gladiator 2: Denzel Washingtons Figur gab es wirklich – aber sie war ganz anders als im Film

Wann spielt Gladiator 2? Und gab es Lucius Verus und vor allem Denzel Washingtons Macrinus wirklich? Die Antwort lautet "jein". Lest hier mehr über die wahren Hintergründe.

Vor 24 Jahren erhob sich ein Gladiator, um einen Kaiser herauszufordern. Damals wurde die Geschichte des fiktiven Helden in eine Reihe echter historischer Figuren eingebettet. Doch was passierte nach dem Ende von Maximus?

Die Fortsetzung Gladiator 2 von Ridley Scott läuft im Kino und geht dieser Frage nach. Sie erzählt, was aus den Überlebenden des ersten Films wurde, und das vor dem Hintergrund eines Römischen Reiches, das in Dekadenz und Armut zu versinken droht. Lauter brutale, intrigante und skurrile Figuren bevölkern Gladiator II, allen voran Denzel Washingtons exzentrischer Gladiatoren-Besitzer. Doch wie viel davon ist erfunden?

In diesem Artikel erfahrt ihr:

Wann spielt Gladiator 2?

Welche Figuren in Gladiator 2 sind echt oder erfunden?

Wann spielt Gladiator 2?

Gladiator 2 beginnt etwa 16 Jahre nach dem Ende des ersten Films, wobei die Zeitlinie der Filme sich eher vage an die realen historischen Abläufe hält.

Die Handlung von Gladiator 1 verlief etwa zwischen 180 und 192 n. Chr., also den Todesdaten der Kaiser Mark Aurel (Richard Harris) und Commodus (Joaquin Phoenix).



Ausgehend von den Zeitangaben im Film und den realen Vorbildern, ist die Handlung von Gladiator 2 etwa zwischen 208 und 211 n. Chr. angesiedelt.

Achtung, der folgende Artikel enthält Spoiler für Gladiator 2.

Die Gladiator 2-Figuren und ihre realen Vorbilder

Lucilla (Connie Nielsen) – gab es wirklich

Die Rückkehrerin aus Gladiator basiert auf der realen Tochter des Kaisers Mark Aurel. Lucilla intrigierte allerdings nicht gegen die Kaiser Geta und Caracalla, sondern gegen ihren jüngeren Bruder Commodus, der sie dafür hinrichten ließ.

Lucius Verus a.k.a. Hanno (Paul Mescal) – gab es wirklich

Die echte Lucilla hatte einen Sohn namens Lucius Verus (benannt nach ihrem Ehemann, dem Adoptivbruder ihres Vaters – ja, richtig gelesen).

Dieser war aber nicht der uneheliche Sohn eines in Ungnade gefallenen Generals namens Maximus. Und wichtiger noch: Der echte Lucius Verus ist im Kindesalter gestorben.

General Marcus Acacius (Pedro Pascal) – ist erfunden

Marcus Acacius ist eine Erfindung. Lucillas zweiter Ehemann war in Wirklichkeit der General und Konsul Tiberius Claudius Pompeianus, ein enger militärischer Berater ihres Vaters. Er diente als eines der Vorbilder von Maximus im ersten Film.

Kaiser Caracalla (Fred Hechinger) – gab es wirklich

Caracalla war der älteste Sohn von Kaiser Septimius Severus und teilte seine Regentschaft erst mit seinem Vater, dann mit seinem jüngeren Bruder Geta. Bis er diesen ermorden ließ.

Caracalla fiel knapp sechs Jahre später selbst einem Attentat zum Opfer, allerdings nicht in Rom, sondern in der heutigen Türkei. Er war weniger für seine Äffchen, sondern eher für seine Kriegszüge bekannt und wird in antiken Quellen als Tyrann gezeichnet.

Kaiser Geta (Joseph Quinn) – gab es wirklich

Während sie im Film ein enges Verhältnis hatten, verband das reale Kaiserbruderpaar nur Antipathie.

Laut Geschichtsschreiber Cassius Dio bat Caracalla seine Mutter um ein gemeinsames Treffen mit seinem jüngeren Bruder Geta, unter dem Vorwand der Aussöhnung. Statt Frieden erwartete Geta der Tod zu Händen von Prätorianern. Er starb mit 22 Jahren in den Armen seiner Mutter.

Macrinus (Denzel Washington) – gab es wirklich, aber ...

Der Kaiser, der nach Caracalla an die Macht kam, hieß Macrinus. Und auch dieser Macrinus war wohl an der Ermordung von Caracalla beteiligt. Er war aber kein ehemaliger Sklave und Gladiatoren-Promoter, der Rom zum Einsturz bringen wollte, sondern ein in Nordafrika geborener Bürokrat (via Britannica ).

Das Original war allerdings erfolgreicher als die Filmversion: Dieser Macrinus wurde zum Kaiser, auch wenn er nicht viel länger als ein Jahr durchhielt, bevor er gestürzt und hingerichtet wurde.

Wie schon beim ersten Film nimmt es also auch Gladiator 2 nicht allzu genau mit der römischen Geschichte.