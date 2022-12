Glass Onion-Macher ist vom Titel seines eigenen Netflix-Hits total "angepisst" – aber völlig hilflos

Glass Onion ist ein großer Netflix-Hit. Regisseur Rian Johnson kann den offiziellen Titel allerdings nicht leiden und kritisiert die "Serialisierung" in der Filmindustrie.

Mit Glass Onion: A Knives Out Mystery hat sich das Sequel zu Knives Out zum großen Netflix-Hit entwickelt. Regisseur Rian Johnson (Star Wars 8: Die letzten Jedi) hat an seinem eigenen Film dennoch zu knabbern. Ihn stört der offizielle Titel nämlich gewaltig.

Glass Onion-Macher wettert gegen Politik bei Netflix: "Wie können wir es weiter melken?"

The Atlantic sagte er:

Ich habe hart daran gearbeitet, eigenständig[e] [Filme] zu machen. Ich bin angepisst, dass wir "A Knives Out Mystery" im Titel haben. [Der Film] soll nur Glass Onion heißen.

Vom kreativen Standpunkt ist es verständlich, einen frischen Film nicht an einen alten Vorgänger anhängen zu wollen. Johnson gibt allerdings zu, dass auch er einem gegenwärtigen Franchise-Zwang nichts entgegenzusetzen hat.

[In der Filmindustrie] zieht die Schwerkraft von eintausend Sonnen in Richtung Serialisierung. [...] Es gibt diese giftige Idee [...], die da ins Storytelling-Fundament einsickert. Jeder denkt [bei einer Geschichte] nur: "Wie können wir es weiter melken?"

Johnsons Kritik profitgetriebener und geistloser Serialisierung wird bei vielen Fans auf offene Ohren treffen. Insbesondere sein altes Betätigungsfeld Star Wars stand bei Community-Kreisen häufiger in dem Ruf, innovative Geschichten gegen schwaches Storytelling und Fan Service zu tauschen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was denkt ihr über Johnsons Kommentar?